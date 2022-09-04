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Пугачева высказалась о Горбачеве через день после похорон - РИА Новости, 04.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220904/pugacheva-1814353240.html
Пугачева высказалась о Горбачеве через день после похорон
Пугачева высказалась о Горбачеве через день после похорон - РИА Новости, 04.09.2022
Пугачева высказалась о Горбачеве через день после похорон
Певица Алла Пугачева заявила, что во времена Михаила Горбачева страна обрела свободу и перестала быть "империей зла" для всего мира. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:22
2022-09-04T15:22
шоубиз
алла пугачева
умер михаил горбачев
михаил горбачев
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева заявила, что во времена Михаила Горбачева страна обрела свободу и перестала быть "империей зла" для всего мира.Накануне она посетила в Москве церемонию прощания с Горбачевым, скончавшимся 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни. Пугачева возложила букет розовых лилий к гробу и выразила соболезнования родственникам покойного."Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества", - написала Пугачева в Instagram (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Она также призвала всех быть способными к компромиссу.Церемония прощания Горбачёвым прошла 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов. После нее экс-президента СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.
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алла пугачева, умер михаил горбачев, михаил горбачев, россия
Шоубиз, Алла Пугачева, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Россия
15:22 04.09.2022
 
Пугачева высказалась о Горбачеве через день после похорон

Алла Пугачева: во времена Горбачева СССР перестал быть "империей зла" для всего мира

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЦветы и портрет на могиле бывшего президента СССР Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище
Цветы и портрет на могиле бывшего президента СССР Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Цветы и портрет на могиле бывшего президента СССР Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева заявила, что во времена Михаила Горбачева страна обрела свободу и перестала быть "империей зла" для всего мира.
Накануне она посетила в Москве церемонию прощания с Горбачевым, скончавшимся 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни. Пугачева возложила букет розовых лилий к гробу и выразила соболезнования родственникам покойного.
"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества", - написала Пугачева в Instagram (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Она также призвала всех быть способными к компромиссу.
Церемония прощания Горбачёвым прошла 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов. После нее экс-президента СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.
"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве
1 из 12

Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.

Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Доме Союзов
2 из 12

Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.

Похоронный кортеж едет по Моховой улице в Москве
3 из 12

Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
4 из 12

В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская на церемонии прощания с бывшим президентом СССР
5 из 12

Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанк

Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
6 из 12

Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
7 из 12

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Один из основателей партии Яблоко Григорий Явлинский на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
8 из 12

Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.

Посол США в РФ Джон Салливанн церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
9 из 12

В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.

Прощание с Михаилом Горбачевым
10 из 12

На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.

Певица Алла Пугачева выходит из Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
11 из 12

Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
12 из 12

В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 12

Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
3 из 12

Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
4 из 12

В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
7 из 12

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 12

В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
ШоубизАлла ПугачеваУмер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевРоссия
 
 
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