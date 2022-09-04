https://ria.ru/20220904/pugacheva-1814353240.html

Пугачева высказалась о Горбачеве через день после похорон

Пугачева высказалась о Горбачеве через день после похорон - РИА Новости, 04.09.2022

Пугачева высказалась о Горбачеве через день после похорон

Певица Алла Пугачева заявила, что во времена Михаила Горбачева страна обрела свободу и перестала быть "империей зла" для всего мира. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:22

2022-09-04T15:22

2022-09-04T15:22

шоубиз

алла пугачева

умер михаил горбачев

михаил горбачев

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева заявила, что во времена Михаила Горбачева страна обрела свободу и перестала быть "империей зла" для всего мира.Накануне она посетила в Москве церемонию прощания с Горбачевым, скончавшимся 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни. Пугачева возложила букет розовых лилий к гробу и выразила соболезнования родственникам покойного."Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества", - написала Пугачева в Instagram (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Она также призвала всех быть способными к компромиссу.Церемония прощания Горбачёвым прошла 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов. После нее экс-президента СССР похоронили на Новодевичьем кладбище.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алла пугачева, умер михаил горбачев, михаил горбачев, россия