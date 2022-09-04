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Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия - РИА Новости, 04.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220904/proekt-1814327219.html
Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия
Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия - РИА Новости, 04.09.2022
Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия
Правительство РФ одобрило выделение средств на завершение проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:07
2022-09-04T12:07
культура
новости культуры
ленинградская область
псков
великий новгород
правительство рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на завершение проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит завершить строительство, реставрацию и благоустройство объектов культурного наследия в Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.
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Влада Копылова
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новости культуры, ленинградская область, псков, великий новгород, правительство рф
Культура, Новости культуры, Ленинградская область, Псков, Великий Новгород, Правительство РФ
12:07 04.09.2022
 
Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия

Правительство одобрило финансирование завершения проекта о сохранении культурного наследия

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на завершение проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит завершить строительство, реставрацию и благоустройство объектов культурного наследия в Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.
Памятник Екатерине ІІ в Одессе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В Одессе заявили, что памятник Екатерине II не часть культурного наследия
 
КультураНовости культурыЛенинградская областьПсковВеликий НовгородПравительство РФ
 
 
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