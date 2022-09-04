https://ria.ru/20220904/proekt-1814327219.html
Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия
Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия - РИА Новости, 04.09.2022
Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия
Правительство РФ одобрило выделение средств на завершение проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:07
2022-09-04T12:07
2022-09-04T12:07
культура
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на завершение проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит завершить строительство, реставрацию и благоустройство объектов культурного наследия в Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813298487.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ленинградская область, псков, великий новгород, правительство рф
Культура, Новости культуры, Ленинградская область, Псков, Великий Новгород, Правительство РФ
Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия
Правительство одобрило финансирование завершения проекта о сохранении культурного наследия