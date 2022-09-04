https://ria.ru/20220904/proekt-1814327219.html

Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия

Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия - РИА Новости, 04.09.2022

Власти профинансируют завершение проекта о сохранении культурного наследия

Правительство РФ одобрило выделение средств на завершение проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:07

2022-09-04T12:07

2022-09-04T12:07

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правительство рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на завершение проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит завершить строительство, реставрацию и благоустройство объектов культурного наследия в Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813298487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, ленинградская область, псков, великий новгород, правительство рф