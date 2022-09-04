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В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров

В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров - РИА Новости, 04.09.2022

В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров

Власти Костанайской области на севере Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба из-за бушующих третий день в регионе лесных пожаров. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T16:27

2022-09-04T16:27

2022-09-04T16:27

в мире

костанайская область

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Власти Костанайской области на севере Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба из-за бушующих третий день в регионе лесных пожаров.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. Тушение ведется в двух селах и на восьми участках лесной зоны."На сегодняшний день объявлен ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата (мэрии – ред.) области направлены средства для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь, проживание и питание", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.Поясняется, что в пунктах эвакуации остаются около 200 человек. "Многие вернулись к своим домам, удостоверившись безопасности, остальные уезжают к родственникам", - уточнила пресс-служба.Добавляется, что в ближайшие дни общественность региона планирует открыть фонд, посредством которого казахстанцы могут оказывать поддержку жителям, чьи дома сгорели при пожарах.

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костанайская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара на севере Казахстана Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя. 2022-09-04T16:27 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, костанайская область, казахстан