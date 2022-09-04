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В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров - РИА Новости, 04.09.2022
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В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров
В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров - РИА Новости, 04.09.2022
В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров
Власти Костанайской области на севере Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба из-за бушующих третий день в регионе лесных пожаров. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:27
2022-09-04T16:27
в мире
костанайская область
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Власти Костанайской области на севере Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба из-за бушующих третий день в регионе лесных пожаров.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. Тушение ведется в двух селах и на восьми участках лесной зоны."На сегодняшний день объявлен ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата (мэрии – ред.) области направлены средства для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь, проживание и питание", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.Поясняется, что в пунктах эвакуации остаются около 200 человек. "Многие вернулись к своим домам, удостоверившись безопасности, остальные уезжают к родственникам", - уточнила пресс-служба.Добавляется, что в ближайшие дни общественность региона планирует открыть фонд, посредством которого казахстанцы могут оказывать поддержку жителям, чьи дома сгорели при пожарах.
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Кадры тушения пожара на севере Казахстана
Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя.
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в мире, костанайская область, казахстан
В мире, Костанайская область, Казахстан
16:27 04.09.2022
 
В Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожаров

Власти Костанайской области Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Власти Костанайской области на севере Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба из-за бушующих третий день в регионе лесных пожаров.
Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. Тушение ведется в двух селах и на восьми участках лесной зоны.
"На сегодняшний день объявлен ЧС местного масштаба по Костанайской области. С резерва акимата (мэрии – ред.) области направлены средства для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь, проживание и питание", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
Поясняется, что в пунктах эвакуации остаются около 200 человек. "Многие вернулись к своим домам, удостоверившись безопасности, остальные уезжают к родственникам", - уточнила пресс-служба.
Добавляется, что в ближайшие дни общественность региона планирует открыть фонд, посредством которого казахстанцы могут оказывать поддержку жителям, чьи дома сгорели при пожарах.
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 09:31
Власти Казахстана возместят ущерб, нанесенный лесными пожарами
 
В миреКостанайская областьКазахстан
 
 
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