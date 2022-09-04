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Площадь природных пожаров на севере Казахстана выросла до 43 тысяч гектаров

Площадь природных пожаров на севере Казахстана выросла до 43 тысяч гектаров - РИА Новости, 04.09.2022

Площадь природных пожаров на севере Казахстана выросла до 43 тысяч гектаров

Общая площадь природных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана к утру воскресенья достигла 43 тысяч гектаров, сообщил глава МЧС республики Юрий... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T07:54

2022-09-04T07:54

2022-09-04T09:19

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казахстан

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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Общая площадь природных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана к утру воскресенья достигла 43 тысяч гектаров, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Согласно данным на субботу, площадь пожара составляла 9400 гектаров. В тушении задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали."Общая площадь возгорания составляет более 43 тысяч гектаров", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.Министр отметил, что имеются восемь активных очагов, где вероятно распространение возгорания, в том числе верхового. "Работа продолжается, группировка сил и средств наращивается", - добавил он.В субботу пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила, что глава государства посетит в понедельник оперативный штаб в регионе и ознакомится с мерами по ликвидации природных пожаров.

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Кадры тушения пожара на севере Казахстана Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя. 2022-09-04T07:54 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан