https://ria.ru/20220904/krym-1814126550.html

В Крыму в сентябре пройдут несколько уникальных фестивалей

В Крыму в сентябре пройдут несколько уникальных фестивалей - РИА Новости, 04.09.2022

В Крыму в сентябре пройдут несколько уникальных фестивалей

Летний сезон в Крыму завершается, но пляжный и купальный будет продолжен как минимум до октября, в это время здесь состоятся несколько интересных фестивалей,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T04:30

2022-09-04T04:30

2022-09-04T04:30

туризм

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

ялта

евпатория

туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Летний сезон в Крыму завершается, но пляжный и купальный будет продолжен как минимум до октября, в это время здесь состоятся несколько интересных фестивалей, сообщают в пресс-службе министерства туризма и курортов региона."Бархатный сезон в Крыму – самое комфортное время для отдыха. Это прекрасные возможности для активного туризма, оздоровления и санаторно-курортного лечения, участия в разнообразных фестивалях, эногастрономических турах", – отметила председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Оксана Сергиенко.9 сентября в Евпатории на Театральной площади состоится праздник оперного искусства Крымской филармонии. В это же время в Коктебеле пройдут джазовые концерты в рамках фестиваля Live in Blue Bay.17 сентября в Ялте состоится фестиваль "WinePark Fest" – эногастрономический фестиваль, на котором будут представлены большинство виноделен.18 сентября на территории одного из старейших винзаводов Крыма – "Массандра" –состоится первый Крымский оперный бал. Его готовит команда Большого Севастопольского офицерского бала.24 сентября в большинстве городов Крыма пройдут благотворительные акции "Белый цветок", в Феодосии состоится "Благотворительный бал у Айвазовского".В сентябре в городе Щёлкино состоятся зрелищные парусные регаты, которые будут интересны для всех гостей и жителей Крыма."Осень - лучшее время для семейного, культурного и активного туризма. Даже в октябре в Крыму температура воды и воздуха комфортная, свежих фруктов становится больше, а экскурсионных предложений столько, что открывать для себя Крым можно каждый день. Осень – прекрасное время для нового знакомства с полуостровом", - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.По его словам, узнать Крым на вкус помогут знаменитые старейшие и новые винзаводы полуострова, предлагающие гостям не только дегустации, но и экскурсии по производству.Это заводы с историей - "Массандра", "Новый Свет", "Коктебель", "Солнечная Долина", "Золотая Балка". А также ультрасовременная гравитационная винодельня Alma Valley, центр винного туризма WINEPARK, где гостей обслуживает робот-сомелье, винный парк "Долина святого Саввы", с музыкальными вечерами в подвале 1882 года и джип-турами по виноградникам.Для самой взыскательной аудитории – новый винный клуб "Синдикат" в Ялте на территории Мордвиновского парка, в особняке княгини Марии Барятинской "Уч-Чам". Здесь к услугам гостей – пять тематических дегустационных комнат, в которых можно узнать о гаражном и гравитационном виноделии, о производстве игристых вин и даже окунуться в атмосферу начала XIX века.

https://ria.ru/20220825/krym-1812032944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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