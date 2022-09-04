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В США признали отсутствие у Белого дома целей в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.09.2022
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В США признали отсутствие у Белого дома целей в конфликте на Украине
В США признали отсутствие у Белого дома целей в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.09.2022
В США признали отсутствие у Белого дома целей в конфликте на Украине
Американские власти вмешались в украинский кризис, однако не только не разработали стратегию поведения, но и не определились с целью вмешательства. К такому... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:09
2022-09-04T16:47
в мире
цены на нефть
джо байден
ллойд остин
джанет йеллен
россия
украина
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американские власти вмешались в украинский кризис, однако не только не разработали стратегию поведения, но и не определились с целью вмешательства. К такому выводу пришел обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис.Автор уверен, что конфликт на Украине стал продолжением некомпетентной и бесцельной внешней политики США последних десятилетий. Он упрекнул президента Джо Байдена и его администрацию в нежелании объяснить, что именно и с какой целью Америка делает на Украине."Раз мы не знаем, чего пытаемся достичь, никто не может сказать американскому народу, сколько будут стоить эти усилия, как долго они продлятся или даже как выглядит успех. Если это звучит знакомо, то так оно и есть: по сути, это та же самая бесцельная и некомпетентная внешняя политика, которую Соединенные Штаты проводят десятилетиями", — посетовал Дэвис.Автор также перечислил основные действия и заявления американской администрации с момента эскалации украинского кризиса. Дэвис в том числе раскритиковал идею введения "потолка цен" на российскую нефть, так как из-за него цены на топливо могут "отправиться в стратосферу". Кроме того, он напомнил, что предыдущие "беспрецедентные санкции" никак не повлияли на проведение Россией специальной военной операции, а желание главы Пентагона Ллойда Остина "ослабить Россию" поставками киевскому режиму оружия не привело к каким-либо результатам."Никто не сформулировал, как выглядит "ослабленная" Россия или как мы узнаем, когда этот стандарт будет достигнут, и почему вообще ослабление России является таким жизненно важным интересом для США, что стоит идти на огромный риск. Это не просто академические или щекотливые вопросы. Они основополагающие", — уверен Дэвис.Также Дэвис посчитал, что США никогда не пытались предотвратить какую-либо эскалацию конфликта на Украине, так как все возможное давление было направлено только на Москву, пока руки Киева были развязаны.Дэвис пояснил, что Украина стала только еще одним примером такого подхода: до этого жертвами бесцельной американской политики стали Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия, Сомали, Нигер.Ранее главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава Минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.
https://ria.ru/20220904/fashizm-1814294256.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, ллойд остин, джанет йеллен, россия, украина, сша, министерство обороны сша, министерство финансов сша
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Ллойд Остин, Джанет Йеллен, Россия, Украина, США, Министерство обороны США, Министерство финансов США
13:09 04.09.2022 (обновлено: 16:47 04.09.2022)
 
В США признали отсутствие у Белого дома целей в конфликте на Украине

19FortyFive: у США нет определенных целей и стратегии во вмешательстве в кризис на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американские власти вмешались в украинский кризис, однако не только не разработали стратегию поведения, но и не определились с целью вмешательства. К такому выводу пришел обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис.
Автор уверен, что конфликт на Украине стал продолжением некомпетентной и бесцельной внешней политики США последних десятилетий. Он упрекнул президента Джо Байдена и его администрацию в нежелании объяснить, что именно и с какой целью Америка делает на Украине.
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"Раз мы не знаем, чего пытаемся достичь, никто не может сказать американскому народу, сколько будут стоить эти усилия, как долго они продлятся или даже как выглядит успех. Если это звучит знакомо, то так оно и есть: по сути, это та же самая бесцельная и некомпетентная внешняя политика, которую Соединенные Штаты проводят десятилетиями", — посетовал Дэвис.
Автор также перечислил основные действия и заявления американской администрации с момента эскалации украинского кризиса. Дэвис в том числе раскритиковал идею введения "потолка цен" на российскую нефть, так как из-за него цены на топливо могут "отправиться в стратосферу". Кроме того, он напомнил, что предыдущие "беспрецедентные санкции" никак не повлияли на проведение Россией специальной военной операции, а желание главы Пентагона Ллойда Остина "ослабить Россию" поставками киевскому режиму оружия не привело к каким-либо результатам.
"Никто не сформулировал, как выглядит "ослабленная" Россия или как мы узнаем, когда этот стандарт будет достигнут, и почему вообще ослабление России является таким жизненно важным интересом для США, что стоит идти на огромный риск. Это не просто академические или щекотливые вопросы. Они основополагающие", — уверен Дэвис.
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Также Дэвис посчитал, что США никогда не пытались предотвратить какую-либо эскалацию конфликта на Украине, так как все возможное давление было направлено только на Москву, пока руки Киева были развязаны.
"Вашингтону пришлось бы вести агрессивную дипломатию как с Москвой, так и с Киевом, чтобы использовать всю мощь США, чтобы найти способ предотвратить конфликт. Но нет никаких доказательств того, что США прилагали какие-либо серьезные дипломатические усилия для этого. Без четко сформулированной цели не было ничего, что могло бы помочь разным отделам администрации достичь желаемого результата. Конец предсказуемый: провал", — констатировал он.
Дэвис пояснил, что Украина стала только еще одним примером такого подхода: до этого жертвами бесцельной американской политики стали Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия, Сомали, Нигер.
"Опасность заключается не столько в том, что через шесть лет мы все еще будем пытаться разгадать цели администрации — хотя такой печальный исход вполне возможен, — сколько в том, что этот конфликт может однажды перекинуться за границы Украины и втянуть нас в настоящую войну, которую мы не должны были начинать и от которой мы никогда не выиграем", — резюмировал автор.
Ранее главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава Минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденЛлойд ОстинДжанет ЙелленРоссияУкраинаСШАМинистерство обороны СШАМинистерство финансов США
 
 
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