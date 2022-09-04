https://ria.ru/20220904/glushenko-1813734646.html

Биография Евгении Глушенко

Биография Евгении Глушенко - РИА Новости, 04.09.2022

Биография Евгении Глушенко

Актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Константиновна Глушенко родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T02:01

2022-09-04T02:01

2022-09-04T02:01

справки

евгения глушенко

ростов-на-дону

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Актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Константиновна Глушенко родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону.В десятилетнем возрасте начала заниматься в драматическом кружке при Доме пионеров.После окончания школы год училась в Ростовском театральном училище. Затем уехала в Москву, поступила в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина (курс Михаила Царева). В 1974 году окончила училище и начала работать в Государственном академическом Малом театре, где первой ее ролью стала роль Лизы в спектакле "Горе от ума" Александра Грибоедова. Среди ее первых работ – Корделия в "Короле Лире" Уильяма Шекспира и Таня в спектакле "Картина" по книге Даниила Гранина.В 1974-1996 годах в Малом театре Евгения Глушенко сыграла роли в более чем 20 спектаклях, среди которых "Стакан воды" Эжена Скриба (Паж, 1974), "Птицы нашей молодости" Иона Друцэ (Девушка, 1974), "Не все коту масленица" Александра Островского (Девушка, 1974), "Признание" Саввы Дангулова (Гостья на приеме, 1974), "Конек-горбунок" Петра Ершова (Конек-горбунок, 1975), "Касатка" Алексея Толстого (Раиса, 1975), "Беседы при ясной луне" Василия Шукшина (Женя, 1976), "Заговор Фиеско в Генуе" Фридриха Шиллера (Берта, 1977), "Головокружение" Георга Саркисяна (Зепюр, 1978), "Мамуре" Жана Сармана (Эстель, 1982), "Рядовые" Алексея Дударева (Лида, 1984), "Красавец-мужчина" Александра Островского (Зоя Окоемова, 1985), "Холопы" Петра Гнедича (Лиз, 1987), "Дикарка" Александра Островского и Николая Соловьева (Марья Петровна, 1990), "Царь Петр и Алексей" Фридриха Горенштейна (Ефросинья Федоровна, 1991), "Горячее сердце" Александра Островского (Матрена Харитоновна, 1992), "Преступная мать, или Второй Тартюф" Пьера Бомарше (Сюзанна, 1994), "Пир победителей" Александра Солженицына (Глафира Бербенчук, 1995).С 1996 года – актриса Центрального академического театра Российской армии.С успехом играла Веру Филипповну в спектакле "Сердце не камень" (1997) по пьесе Александра Островского. Также играла в спектаклях "На дне" Максима Горького (Василиса, 1998) и "Отелло" Уильяма Шекспира (Эмилия, 1999).С апреля 2000 года – вновь актриса Государственного академического Малого театра.Среди работ последних театральных сезонов – Купавина ("Волки и овцы" Александра Островского, 2001), Зинаида Савишна ("Иванов" Антона Чехова, 2001), Барабошева ("Правда – хорошо, а счастье – лучше", 2002), Жозефина Понтиу ("Корсиканки" Иржи Губача, 2002), Белина ("Мнимый больной" Жана-Батиста Мольера, 2005), Мелания ("Дети солнца" Максима Горького, 2008).В текущем репертуаре играет Кончетту в постановке Стефано Де Лука "Рождество в доме Купьелло" (2020). В большом кино Евгения Глушенко дебютировала в роли Сашеньки Платоновой в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977). Роль Тони Болотниковой в фильме "Впервые замужем" (1979) Иосифа Хейфица принесла победу на XIII Всесоюзном кинофестивале в Душанбе в 1980 году (приз за лучшее исполнение женской роли).В 1983 году за роль библиотекаря Веры в фильме Сергея Микаэляна "Влюблен по собственному желанию" (1982) актриса получила приз за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Германии.За годы кинематографической карьеры Глушенко, помимо упомянутых картин, снялась в фильмах "Профиль и анфас" (1977), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Не ждали, не гадали" (1982), "Уникум" (1983), "Зина-Зинуля" (1986), "Жизнь Клима Самгина" (1986), "Женщины, которым повезло" (1989), "Полицейские и воры" (1997), "С новым счастьем" (1999), "Зал ожидания" (1996), "Три женщины и мужчина" (1998), "Претендент" (2003), "Прощание в июне" (2003), "Группа счастья" (2011) и др.В 2009-2010 годах работала в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина преподавателем мастерства актера на курсе Василия Бочкарева. Народная артистка России (1995). Лауреат Государственной премии РФ (2003).Награждена орденом Дружбы (2003).Удостоена Международной театральной премии Станиславского (2009).Лауреат премии "Хрустальная роза" Виктора Розова (1993) за роль Матрены в спектакле "Горячее сердце".Супруг – председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин, сын – Денис, дочь – Ксения (дочь Александра Калягина от первого брака).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, евгения глушенко, ростов-на-дону