https://ria.ru/20220904/gaz-1814308679.html

В Болгарии назвали "самую большую глупость" по отношению к России

В Болгарии назвали "самую большую глупость" по отношению к России - РИА Новости, 04.09.2022

В Болгарии назвали "самую большую глупость" по отношению к России

Болгарию ждут неподъемные цены на газ из-за глупости, допущенной властями страны в отношении России. Об этом в эфире телеканала Bulgaria ON AIR заявил бывший... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T09:19

2022-09-04T09:19

2022-09-04T10:22

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Болгарию ждут неподъемные цены на газ из-за глупости, допущенной властями страны в отношении России. Об этом в эфире телеканала Bulgaria ON AIR заявил бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев.По мнению эксперта, цены на топливо будут расти, хотя Балканский полуостров не испытывал до этого дефицита газа благодаря поставкам из России и, в меньшей степени, Азербайджана."Когда мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость, происходит то, что происходит. Это самая большая глупость, которую можно было сделать – покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошел с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ", — признался Куюмджиев.Бывший замминистра подчеркнул, что властям Болгарии придется брать кредиты на оплату топлива уже этой зимой.Также Куюмджиев отметил, что альтернативы российскому газу в регионе все еще нет, хотя США продолжают убеждать страны Европы в целесообразности покупки американского сжиженного природного газа."Крупнейшие компании по добыче сланцевого газа — американские. То, что Помпео лоббирует американский бизнес в Болгарии — это нормально, он защищает бизнес. Но даже в этот кризис ни одна европейская страна не говорит о применении метода гидроразрыва пласта", — добавил эксперт по энергетике.В августе власти Болгарии заявили, что отказываются обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта. Ранее Россия перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами. Для этого покупателям необходимо открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет.

https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814270213.html

https://ria.ru/20220903/gaz-1814245642.html

https://ria.ru/20220903/gaz-1814202374.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, болгария, россия, балканский полуостров, московская биржа, газпромбанк, газпром