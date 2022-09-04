09:19 04.09.2022 (обновлено: 10:22 04.09.2022)
В Болгарии назвали "самую большую глупость" по отношению к России
Эксперт Куюмджиев: Софии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении России
Конфорка газовой плиты
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Болгарию ждут неподъемные цены на газ из-за глупости, допущенной властями страны в отношении России. Об этом в эфире телеканала Bulgaria ON AIR заявил бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев.
По мнению эксперта, цены на топливо будут расти, хотя Балканский полуостров не испытывал до этого дефицита газа благодаря поставкам из России и, в меньшей степени, Азербайджана.
"Когда мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость, происходит то, что происходит. Это самая большая глупость, которую можно было сделать – покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошел с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ", — признался Куюмджиев.
Бывший замминистра подчеркнул, что властям Болгарии придется брать кредиты на оплату топлива уже этой зимой.
"Зимой цена на природный газ будет неподъемной и для граждан, и для бизнеса. Кредиты – единственное спасение", — уверен он.
"Крупнейшие компании по добыче сланцевого газа — американские. То, что Помпео лоббирует американский бизнес в Болгарии — это нормально, он защищает бизнес. Но даже в этот кризис ни одна европейская страна не говорит о применении метода гидроразрыва пласта", — добавил эксперт по энергетике.
В августе власти Болгарии заявили, что отказываются обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта. Ранее Россия перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами. Для этого покупателям необходимо открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет.