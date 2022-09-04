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Финляндия предоставит энергокомпаниям госгарантии на десять миллиардов евро - РИА Новости, 04.09.2022
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Финляндия предоставит энергокомпаниям госгарантии на десять миллиардов евро
Финляндия предоставит энергокомпаниям госгарантии на десять миллиардов евро - РИА Новости, 04.09.2022
Финляндия предоставит энергокомпаниям госгарантии на десять миллиардов евро
Правительство Финляндии на фоне остановки "Северного потока" предлагает выделить 10 миллиардов евро в качестве государственных гарантий энергокомпаниям страны,... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:22
2022-09-04T17:44
финляндия
экономика
в мире
газпром
северный поток
siemens
швеция
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости. Правительство Финляндии на фоне остановки "Северного потока" предлагает выделить 10 миллиардов евро в качестве государственных гарантий энергокомпаниям страны, заявила на воскресном брифинге премьер-министр Санна Марин.Ранее в воскресенье об аналогичных мерах объявило правительство Швеции, предоставившее энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму 250 миллиардов шведских крон (23 миллиарда долларов), которые будут действовать до марта следующего года. Существуют опасения, что цены на электроэнергию резко вырастут в понедельник утром, когда начнутся биржевые торги. Резкий рост цен может привести к тому, что электроэнергетические компании будут нуждаться по меньшей мере в сотнях миллионов или даже миллиардах евро дополнительного финансирования для обеспечения гарантий поставок, уточняли ранее финские СМИ."Правительство предлагает выделение 10 миллиардов евро на программу государственных займов и гарантий для компаний, занимающихся производством электроэнергии в Финляндии", - отметила Марин.Финляндия продолжит обсуждать ситуацию со Швецией, которая готовит свои собственные меры поддержки и будет продвигать меры по улучшению функционирования и стабильности рынков энергии и деривативов в ЕС, сообщил на брифинге министр экономики Финляндии Мика Линтиля.Предлагается, что схема займов и гарантий будет действовать на рыночных условиях до конца 2023 года с максимальным сроком погашения 2 года. Предложение кабмина подлежит утверждению парламентом Финляндии."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Однако уже после российская компания объявила, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
https://ria.ru/20220825/energiya-1812103242.html
https://ria.ru/20220903/gaz-1814202374.html
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финляндия, экономика, в мире, газпром, северный поток, siemens, швеция, евросоюз
Финляндия, Экономика, В мире, Газпром, Северный поток, Siemens, Швеция, Евросоюз
17:22 04.09.2022 (обновлено: 17:44 04.09.2022)
 
Финляндия предоставит энергокомпаниям госгарантии на десять миллиардов евро

Финляндия предоставит энергокомпаниям гарантии ликвидности на десять миллиардов евро

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости. Правительство Финляндии на фоне остановки "Северного потока" предлагает выделить 10 миллиардов евро в качестве государственных гарантий энергокомпаниям страны, заявила на воскресном брифинге премьер-министр Санна Марин.
Ранее в воскресенье об аналогичных мерах объявило правительство Швеции, предоставившее энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму 250 миллиардов шведских крон (23 миллиарда долларов), которые будут действовать до марта следующего года. Существуют опасения, что цены на электроэнергию резко вырастут в понедельник утром, когда начнутся биржевые торги. Резкий рост цен может привести к тому, что электроэнергетические компании будут нуждаться по меньшей мере в сотнях миллионов или даже миллиардах евро дополнительного финансирования для обеспечения гарантий поставок, уточняли ранее финские СМИ.
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"Правительство предлагает выделение 10 миллиардов евро на программу государственных займов и гарантий для компаний, занимающихся производством электроэнергии в Финляндии", - отметила Марин.
Финляндия продолжит обсуждать ситуацию со Швецией, которая готовит свои собственные меры поддержки и будет продвигать меры по улучшению функционирования и стабильности рынков энергии и деривативов в ЕС, сообщил на брифинге министр экономики Финляндии Мика Линтиля.
Предлагается, что схема займов и гарантий будет действовать на рыночных условиях до конца 2023 года с максимальным сроком погашения 2 года. Предложение кабмина подлежит утверждению парламентом Финляндии.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
Однако уже после российская компания объявила, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
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