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ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 03.09.2022
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ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ
ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 03.09.2022
ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ
Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:43
2022-09-03T16:43
в мире
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны."Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа Сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", — утверждается в сводке ведомства.Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых десять иностранных наемников, еще 23 человека ранены.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские силовики сорвали провокацию.
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60
353
60
Минобороны РФ о высадке наемников и военнослужащих ВСУ в районе ЗАЭС
Минобороны РФ: В ночь на 3 сентября более 250 военнослужащих ВСУ и наемников пытались высадиться в районе ЗАЭС, часть лодок уничтожена российскими ВКС;
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в мире, украина, запорожская аэс
В мире, Украина, Запорожская АЭС
13:43 03.09.2022 (обновлено: 16:43 03.09.2022)
 
ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

Минобороны: ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда делегации МАГАТЭ

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны.
"Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа Сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", — утверждается в сводке ведомства.
Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых десять иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.
В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские силовики сорвали провокацию.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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