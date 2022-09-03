https://ria.ru/20220903/zaes-1814217627.html

ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 03.09.2022

ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:43

2022-09-03T13:43

2022-09-03T16:43

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны."Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа Сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", — утверждается в сводке ведомства.Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых десять иностранных наемников, еще 23 человека ранены.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские силовики сорвали провокацию.

https://ria.ru/20220903/vizit-1814206189.html

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Минобороны РФ о высадке наемников и военнослужащих ВСУ в районе ЗАЭС Минобороны РФ: В ночь на 3 сентября более 250 военнослужащих ВСУ и наемников пытались высадиться в районе ЗАЭС, часть лодок уничтожена российскими ВКС; 2022-09-03T13:43 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская аэс