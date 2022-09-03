https://ria.ru/20220903/zaes-1814173194.html

В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС

В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2022

В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС

Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой - запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T04:19

2022-09-03T04:19

2022-09-03T04:46

в мире

рафаэль гросси

киев

энергодар

украина

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой - запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщил, что украинские войска возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Позже ракетный удар был нанесен и по окрестностям расположенного рядом Энергодара.По его словам, в Киеве понимают, что итоги визита миссии будут для них крайне неудобны, потому как придется оправдываться перед всем международным сообществом за эксперименты на станции, когда она находилась под контролем Украины, а также непрекращающиеся террористические атаки и обстрелы.При этом, по его словам, обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС на данный момент прекратились, атомная станция работает в штатном режиме, перебоев с электроснабжением в регионе нет.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814166078.html

киев

энергодар

украина

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в мире, рафаэль гросси, киев, энергодар, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"