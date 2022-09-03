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В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2022
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В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС
В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2022
В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС
Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой - запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T04:19
2022-09-03T04:46
в мире
рафаэль гросси
киев
энергодар
украина
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой - запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщил, что украинские войска возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Позже ракетный удар был нанесен и по окрестностям расположенного рядом Энергодара.По его словам, в Киеве понимают, что итоги визита миссии будут для них крайне неудобны, потому как придется оправдываться перед всем международным сообществом за эксперименты на станции, когда она находилась под контролем Украины, а также непрекращающиеся террористические атаки и обстрелы.При этом, по его словам, обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС на данный момент прекратились, атомная станция работает в штатном режиме, перебоев с электроснабжением в регионе нет.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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в мире, рафаэль гросси, киев, энергодар, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, Киев, Энергодар, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
04:19 03.09.2022 (обновлено: 04:46 03.09.2022)
 
В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС

Член ГСА Запорожья Рогов: ВСУ обстреливают ЗАЭС, чтобы запугать миссию МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой - запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Позже ракетный удар был нанесен и по окрестностям расположенного рядом Энергодара.
"Киевские власти, уверенные в своей безнаказанности, преследуют цель запугать миссию МАГАТЭ и не дать возможность ее представителям всецело ознакомиться с состоянием дел на атомной станции. Обстрелы атомной станции – это спланированная провокация Киева, чтобы затем обвинить во всем Россию и заявить о ее неспособности обеспечить безопасность на объекте", - сказал Рогов.
По его словам, в Киеве понимают, что итоги визита миссии будут для них крайне неудобны, потому как придется оправдываться перед всем международным сообществом за эксперименты на станции, когда она находилась под контролем Украины, а также непрекращающиеся террористические атаки и обстрелы.
"Киевский режим сознательно нагнетает обстановку накануне заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг АЭС, которое состоится 6 сентября", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС на данный момент прекратились, атомная станция работает в штатном режиме, перебоев с электроснабжением в регионе нет.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
00:42Специальная военная операция на Украине
В Совфеде надеются на объективную оценку МАГАТЭ ситуации вокруг ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиКиевЭнергодарУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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