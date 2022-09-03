Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/zaes-1814165963.html
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП - РИА Новости, 03.09.2022
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП
Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела ЗАЭС украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T00:37
2022-09-03T01:41
в мире
специальная военная операция на украине
европа
вооруженные силы украины
энергодар
днепр (город)
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64f06741e1fdce96e4530cec45f2bf96.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела ЗАЭС украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он заявил о возобновлении обстрелов станции со стороны ВСУ.Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813824935.html
европа
энергодар
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05d0a3e29332fd812dc07e0aaec7354b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, вооруженные силы украины, энергодар, днепр (город), магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, владимир рогов
В мире, Специальная военная операция на Украине, Европа, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Днепр (город), МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Рафаэль Гросси, Владимир Рогов
00:37 03.09.2022 (обновлено: 01:41 03.09.2022)
 
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП

Член ГСА Запорожской области Рогов: Днепровская ЛЭП перебита из-за атаки ВСУ на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела ЗАЭС украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Три прилета в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд", — написал Рогов.

Ранее он заявил о возобновлении обстрелов станции со стороны ВСУ.
Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 18:32
Минобороны удивило отсутствие реакции ООН на обстрелы ЗАЭС
В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаВооруженные силы УкраиныЭнергодарДнепр (город)МАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Рафаэль ГроссиВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала