https://ria.ru/20220903/zaes-1814165963.html

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП - РИА Новости, 03.09.2022

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП

Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела ЗАЭС украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T00:37

2022-09-03T00:37

2022-09-03T01:41

в мире

специальная военная операция на украине

европа

вооруженные силы украины

энергодар

днепр (город)

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела ЗАЭС украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он заявил о возобновлении обстрелов станции со стороны ВСУ.Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813824935.html

европа

энергодар

днепр (город)

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в мире, европа, вооруженные силы украины, энергодар, днепр (город), магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, владимир рогов