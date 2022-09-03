https://ria.ru/20220903/yavlinskiy-1814196849.html

Явлинский пришел на прощание с Горбачевым

Явлинский пришел на прощание с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Явлинский пришел на прощание с Горбачевым

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:21

2022-09-03T11:21

2022-09-03T14:10

михаил горбачев

умер михаил горбачев

григорий явлинский

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814205153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c49b345bdfc883074e9b117c85003ac.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Явлинский встал в очередь в Колонный зал Дома Союзов, где проходит церемония. Журналистам он сказал, что пришел на прощание "с благодарностью за шанс". По его словам, Горбачев дал России свободу, которой ранее "никогда не было"."Михаил Сергеевич дал вам свободу. Он сделал так, что если вы даже задаёте неправильные вопросы, вас не посадят... Ведь даже никто его не просил об этом. Он просто дал людям возможность говорить то, что они думают. Этого никогда в России не было", - сказал Явлинский.По словам политика, в адрес Горбачева в РФ звучало много критики, но несмотря на то, что "его бы с радостью встретили в любой стране мира", он не уехал. "Ему бы там устроили райскую жизнь, а он остался со своей страной", - сказал Явлинский.Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков также пришел на прощание с Горбачевым. Он возложил цветы к гробу.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил горбачев, умер михаил горбачев, григорий явлинский, общество, россия