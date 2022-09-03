https://ria.ru/20220903/yavlinskiy-1814196849.html
Явлинский пришел на прощание с Горбачевым
Явлинский пришел на прощание с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Явлинский пришел на прощание с Горбачевым
Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:21
2022-09-03T11:21
2022-09-03T14:10
михаил горбачев
умер михаил горбачев
григорий явлинский
общество
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Явлинский встал в очередь в Колонный зал Дома Союзов, где проходит церемония. Журналистам он сказал, что пришел на прощание "с благодарностью за шанс". По его словам, Горбачев дал России свободу, которой ранее "никогда не было"."Михаил Сергеевич дал вам свободу. Он сделал так, что если вы даже задаёте неправильные вопросы, вас не посадят... Ведь даже никто его не просил об этом. Он просто дал людям возможность говорить то, что они думают. Этого никогда в России не было", - сказал Явлинский.По словам политика, в адрес Горбачева в РФ звучало много критики, но несмотря на то, что "его бы с радостью встретили в любой стране мира", он не уехал. "Ему бы там устроили райскую жизнь, а он остался со своей страной", - сказал Явлинский.Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков также пришел на прощание с Горбачевым. Он возложил цветы к гробу.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, умер михаил горбачев, григорий явлинский, общество, россия
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Григорий Явлинский, Общество, Россия
11:21 03.09.2022 (обновлено: 14:10 03.09.2022)
Явлинский пришел на прощание с Горбачевым
Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский пришел на церемонию прощания с Горбачевым
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Явлинский встал в очередь в Колонный зал Дома Союзов
, где проходит церемония. Журналистам он сказал, что пришел на прощание "с благодарностью за шанс". По его словам, Горбачев дал России
свободу, которой ранее "никогда не было".
"Михаил Сергеевич дал вам свободу. Он сделал так, что если вы даже задаёте неправильные вопросы, вас не посадят... Ведь даже никто его не просил об этом. Он просто дал людям возможность говорить то, что они думают. Этого никогда в России не было", - сказал Явлинский.
По словам политика, в адрес Горбачева в РФ звучало много критики, но несмотря на то, что "его бы с радостью встретили в любой стране мира", он не уехал. "Ему бы там устроили райскую жизнь, а он остался со своей страной", - сказал Явлинский.
Председатель партии "Яблоко
" Николай Рыбаков
также пришел на прощание с Горбачевым. Он возложил цветы к гробу.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев
скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.