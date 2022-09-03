https://ria.ru/20220903/voennye-1814220124.html

ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР

ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР - РИА Новости, 03.09.2022

ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР

ВКС России высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР, сообщили в субботу в... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:07

2022-09-03T14:07

2022-09-03T14:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

россия

войска воздушно-космической обороны

славянск

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_92:459:2917:2048_1920x0_80_0_0_6436de0fb2521b197440c8ab75d314e9.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады."Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220901/donbass-1813821347.html

донецкая народная республика

россия

славянск

украина

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, славянск, украина, вооруженные силы украины, константиновка