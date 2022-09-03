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ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/voennye-1814220124.html
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР - РИА Новости, 03.09.2022
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР
ВКС России высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР, сообщили в субботу в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:07
2022-09-03T14:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
славянск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады."Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220901/donbass-1813821347.html
донецкая народная республика
россия
славянск
украина
константиновка
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донецкая народная республика, в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, славянск, украина, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Славянск, Украина, Вооруженные силы Украины, Константиновка
14:07 03.09.2022
 
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР

Российские военные уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады.
"Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреРоссияВойска воздушно-космической обороныСлавянскУкраинаВооруженные силы УкраиныКонстантиновка
 
 
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