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ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР - РИА Новости, 03.09.2022
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР
ВКС России высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР, сообщили в субботу в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:07
2022-09-03T14:07
2022-09-03T14:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
славянск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Кроме того, по данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады."Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220901/donbass-1813821347.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Славянск, Украина, Вооруженные силы Украины, Константиновка
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР
Российские военные уничтожили более 200 украинских боевиков в населенных пунктах ДНР