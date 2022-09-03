https://ria.ru/20220903/venki-1814191931.html

Правительство прислало венки, чтобы почтить память Горбачева

Правительство прислало венки, чтобы почтить память Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022

Правительство прислало венки, чтобы почтить память Горбачева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и правительство прислали венки, чтобы почтить память первого президента СССР Михаила Горбачева, передает корреспондент с... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:51

2022-09-03T10:51

2022-09-03T11:09

умер михаил горбачев

михаил мишустин

общество

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и правительство прислали венки, чтобы почтить память первого президента СССР Михаила Горбачева, передает корреспондент с церемонии прощания.Церемония проходит в Колонном зале Дома союзов в центре столицы. Люди начали собираться ещё в 9 утра, чтобы попасть на прощание.По плану оно рассчитано на два часа и должно завершиться в полдень. Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище.Дочь Горбачева Ирина и его внучки присутствуют на церемонии прощания, передал ранее корреспондент РИА Новости.Общий доступ для посетителей церемонии был открыт с 10 утра. Прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Ранее сообщалось, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать "элементы государственных похорон".Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

умер михаил горбачев, михаил мишустин, общество, россия