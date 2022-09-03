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В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией - РИА Новости, 03.09.2022
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, предположил обозреватель... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T02:22
2022-09-03T02:22
2022-09-03T02:22
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, предположил обозреватель журнала Spectator Робин Эшенден.Автор статьи напомнил, что дипломат допустила два прокола во время визита в Москву в феврале. Так, она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.По его мнению, глава британского МИД пытается подражать бывшему премьер-министру Маргарет Тэтчер, однако пока это не принесло ей успеха.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
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в мире, лиз трасс, маргарет тэтчер, борис джонсон, воронежская область, великобритания, москва, украина, россия
В мире, Лиз Трасс, Маргарет Тэтчер, Борис Джонсон, Воронежская область, Великобритания, Москва, Украина, Россия
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией
Spectator: Лиз Трасс не сможет завоевать уважение России после неудачного визита в Москву