Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220903/trass-1814170166.html
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией - РИА Новости, 03.09.2022
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, предположил обозреватель... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T02:22
2022-09-03T02:22
в мире
лиз трасс
маргарет тэтчер
борис джонсон
воронежская область
великобритания
москва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772128366_278:0:2411:1200_1920x0_80_0_0_a08420b791b76164da4d59fd303d4aee.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, предположил обозреватель журнала Spectator Робин Эшенден.Автор статьи напомнил, что дипломат допустила два прокола во время визита в Москву в феврале. Так, она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.По его мнению, глава британского МИД пытается подражать бывшему премьер-министру Маргарет Тэтчер, однако пока это не принесло ей успеха.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html
воронежская область
великобритания
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772128366_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_8c87b22350073276da48057cb202a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, маргарет тэтчер, борис джонсон, воронежская область, великобритания, москва, украина, россия
В мире, Лиз Трасс, Маргарет Тэтчер, Борис Джонсон, Воронежская область, Великобритания, Москва, Украина, Россия
02:22 03.09.2022
 
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией

Spectator: Лиз Трасс не сможет завоевать уважение России после неудачного визита в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, предположил обозреватель журнала Spectator Робин Эшенден.
Автор статьи напомнил, что дипломат допустила два прокола во время визита в Москву в феврале. Так, она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.

"Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году. <…> Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов — и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них", — отметил Эшенден.

По его мнению, глава британского МИД пытается подражать бывшему премьер-министру Маргарет Тэтчер, однако пока это не принесло ей успеха.
"Очевидно, что Кремль не питает большого уважение к нашему потенциальному премьер-министру", — говорится в публикации.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 02:04
Захарова ответила на слова Трасс о готовности применить ядерное оружие
 
В миреЛиз ТрассМаргарет ТэтчерБорис ДжонсонВоронежская областьВеликобританияМоскваУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала