https://ria.ru/20220903/spetsoperatsiya-1814276716.html

Спецоперация, 3 сентября: сорвана попытка Киева высадить десант у ЗАЭС

Спецоперация, 3 сентября: сорвана попытка Киева высадить десант у ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2022

Спецоперация, 3 сентября: сорвана попытка Киева высадить десант у ЗАЭС

Украинские военные вместе с иностранными наемниками во второй раз за неделю попытались высадить десант у Запорожской АЭС, на которой продолжают работать... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T21:36

2022-09-03T21:36

2022-09-03T21:36

специальная военная операция на украине

безопасность

роман старовойт

рафаэль гросси

владимир рогов

украина

россия

киев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские военные вместе с иностранными наемниками во второй раз за неделю попытались высадить десант у Запорожской АЭС, на которой продолжают работать оставшиеся эксперты миссии МАГАТЭ. Российские войска сорвали планы Киева, в результате ударов были убиты 47 боевиков, в том числе иностранных наемников.Ход операцииВ субботу в минобороны РФ сообщили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, пусковую установку HIMARS и поразили 53 украинских артиллерийских подразделения, а также живую силу и технику - в 157 районах.Кроме того, ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, а также два штурмовика Су-25 в Херсонской области. А российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты "Точка-У".На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск. По данным российских военных, большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.Более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР были ликвидированы высокоточным оружием ВКС РФ.Кроме того, минобороны России в субботу отчиталось о количестве украинской военной техники, уничтоженной с начала спецоперации: более 2,3 тысячи украинских самолетов, вертолетов и беспилотников. Кроме того, были уничтожены более 4,7 тысячи танков и других бронированных машин, порядка 800 боевых машин реактивного залпового огня, 3,3 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5,2 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный поселок Тёткино Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет.Кроме того, украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В субботу украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, соседний поселок Зайцево и Ясиноватую, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Киев хотел вновь высадить десант у ЗАЭСПоздно вечером в пятницу украинские войска возобновили обстрелы Запорожской АЭС и во второй раз за неделю предприняли попытку высадить в районе электростанции десант и захватить ее, несмотря на то, что на АЭС работают эксперты МАГАТЭ. Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные сорвали эту попытку Киева, убиты 47 боевиков, в том числе 10 иностранных наемников.По словам российских военных, поздно вечером в пятницу две группы из 42 катеров и моторных лодок, на которых находились свыше 240 украинских десантников и наемников хотели высадится на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. Российский военный с позывным "Скиф", принимавший участие в отражении атаки, рассказал РИА Новости, что катера, на которых украинские силы попытались высадиться на побережье и захватить Запорожскую АЭС, были зарубежного производства.По украинскому десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега, отметили в МО РФ.МАГАТЭ пока никак не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что на следующей неделе глава агентства Рафаэль Гросси представит в ООН доклад о ситуации на Запорожской АЭС.Кроме того, в ночь на субботу украинские военные возобновили обстрелы ЗАЭС, взрыв был зафиксирован между вторым и третьим блоками, станция переведена на питание собственных нужд. Как сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС снижена вдвое, переток поступает только на освобожденные территории.Подача энергии на подконтрольные Киеву территории приостановлена из-за поврежденной в результате обстрелов Днепровской ЛЭП. В администрации Энергодара сообщили РИА Новости, что специалисты работают на участке перебитой линии электропередачи.По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.Опасные испытания США на УкраинеНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил в субботу о том, что Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ. По его словам, эти дроны с дальностью полета в 300 километров, в случае их оснащения устройством для распыления химических веществ, создают реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.Кроме того, в минобороны сообщили, что располагают свидетельствами переноса в 2005 году Вашингтоном на Украину испытаний вакцин, вызывающих множество осложнений у испытуемых. А сегодня незавершенные на Украине программы по биооружию Пентагон передислоцирует в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы. По словам Кириллова, США интересует холера и чума, применение этих патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки. Также в минобороны РФ предполагают, что над 4 тысячами военнослужащих Вооруженных сил Украины в биолабораториях проводили эксперимент по инфицированию Конго-крымской лихорадкой, хантавирусами и возбудителем лептоспироза.Россия, подчеркнул начальник войск РХБЗ, настаивает на необходимости пересмотреть на площадке Совета безопасности ООН подходы к принятию решений при расследовании химических и биологических инцидентов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220903/bayden-1814272073.html

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россия

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Наталья Макарова

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Донецк приводят в порядок после интенсивных обстрелов ВСУ Донецк приводят в порядок после вчерашних украинских обстрелов. 2022-09-03T21:36 true PT1M12S

"Хотели быстрый штурм": военный о провалившейся атаке ВСУ на Запорожскую АЭС Украинских военных, которые попытались в пятницу вечером высадиться на берег и захватить Запорожскую АЭС, обнаружила разведка, затем была вызвана авиация, сообщил РИА Новости боец с позывным "Скиф", принимавший участие в отражении атаки. По его словам, украинцы двигались на катерах без света, но на большой скорости – "хотели быстрый штурм". 2022-09-03T21:36 true PT2M25S

Минобороны РФ о высадке наемников и военнослужащих ВСУ в районе ЗАЭС Минобороны РФ: В ночь на 3 сентября более 250 военнослужащих ВСУ и наемников пытались высадиться в районе ЗАЭС, часть лодок уничтожена российскими ВКС; 2022-09-03T21:36 true PT4M02S

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Наталья Макарова

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