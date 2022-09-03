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Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/shturm-1814244154.html
Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом
Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом - РИА Новости, 03.09.2022
Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом
Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал РИА... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:35
2022-09-03T17:11
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
россия
в мире
магатэ
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 3 сен — РИА Новости. Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал РИА Новости боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.Он уточнил, что один такой катер может взять на борт до 15 человек, они шли без света на больших скоростях.Украинский десант обнаружила разведка и передала координаты в штаб. После этого авиационным ударом удалось уничтожить передовой отряд противника. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52."Дальность с берега не позволяла дотянуться стрелковым оружием, пулеметами, гранатометами, поэтому было принято решение доложить, и командование вызвало авиацию", — пояснил Скиф.Противнику оказали "колоссальное сопротивление", он надолго запомнит этот "мощнейший удар", продолжил собеседник агентства.Он подчеркнул, что украинские войска тщательно готовили захват Запорожской АЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.Киев предпринял очередную попытку захвата Запорожской АЭС в пятницу вечером. Бойцы украинских Сил специальных операций и иностранные наемники попытались провести штурм, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.Ударами ВКС России удалось уничтожить 20 судов, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.
https://ria.ru/20220903/zaes-1814217627.html
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энергодар
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353
60
353
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"Хотели быстрый штурм": военный о провалившейся атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Украинских военных, которые попытались в пятницу вечером высадиться на берег и захватить Запорожскую АЭС, обнаружила разведка, затем была вызвана авиация, сообщил РИА Новости боец с позывным "Скиф", принимавший участие в отражении атаки. По его словам, украинцы двигались на катерах без света, но на большой скорости – "хотели быстрый штурм".
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энергодар, запорожская аэс, россия, в мире, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, В мире, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
16:35 03.09.2022 (обновлено: 17:11 03.09.2022)
 
Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом

Боец с позывным Скиф: десант ВСУ штурмовал Энергодар на катерах зарубежного производства

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ЭНЕРГОДАР, 3 сен — РИА Новости. Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал РИА Новости боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.
Он уточнил, что один такой катер может взять на борт до 15 человек, они шли без света на больших скоростях.
"Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. Предварительно, все действия были направлены непосредственно на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы захватить ее. По берегу работала артиллерия. Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии", — рассказал собеседник агентства.
Украинский десант обнаружила разведка и передала координаты в штаб. После этого авиационным ударом удалось уничтожить передовой отряд противника. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.
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"Дальность с берега не позволяла дотянуться стрелковым оружием, пулеметами, гранатометами, поэтому было принято решение доложить, и командование вызвало авиацию", — пояснил Скиф.
Противнику оказали "колоссальное сопротивление", он надолго запомнит этот "мощнейший удар", продолжил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что украинские войска тщательно готовили захват Запорожской АЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.
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Киев предпринял очередную попытку захвата Запорожской АЭС в пятницу вечером. Бойцы украинских Сил специальных операций и иностранные наемники попытались провести штурм, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.
Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.
Ударами ВКС России удалось уничтожить 20 судов, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСРоссияВ миреМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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