https://ria.ru/20220903/shturm-1814244154.html

Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом

Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом - РИА Новости, 03.09.2022

Стали известны подробности попытки штурма Энергодара украинским десантом

Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал РИА... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:35

2022-09-03T16:35

2022-09-03T17:11

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

россия

в мире

магатэ

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР, 3 сен — РИА Новости. Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал РИА Новости боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.Он уточнил, что один такой катер может взять на борт до 15 человек, они шли без света на больших скоростях.Украинский десант обнаружила разведка и передала координаты в штаб. После этого авиационным ударом удалось уничтожить передовой отряд противника. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52."Дальность с берега не позволяла дотянуться стрелковым оружием, пулеметами, гранатометами, поэтому было принято решение доложить, и командование вызвало авиацию", — пояснил Скиф.Противнику оказали "колоссальное сопротивление", он надолго запомнит этот "мощнейший удар", продолжил собеседник агентства.Он подчеркнул, что украинские войска тщательно готовили захват Запорожской АЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.Киев предпринял очередную попытку захвата Запорожской АЭС в пятницу вечером. Бойцы украинских Сил специальных операций и иностранные наемники попытались провести штурм, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.Ударами ВКС России удалось уничтожить 20 судов, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814217627.html

https://ria.ru/20220903/svo-1814174302.html

https://ria.ru/20220903/plennye-1813771876.html

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

энергодар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хотели быстрый штурм": военный о провалившейся атаке ВСУ на Запорожскую АЭС Украинских военных, которые попытались в пятницу вечером высадиться на берег и захватить Запорожскую АЭС, обнаружила разведка, затем была вызвана авиация, сообщил РИА Новости боец с позывным "Скиф", принимавший участие в отражении атаки. По его словам, украинцы двигались на катерах без света, но на большой скорости – "хотели быстрый штурм". 2022-09-03T16:35 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, запорожская аэс, россия, в мире, магатэ, вооруженные силы украины