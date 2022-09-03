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RTL: Россия каждую секунду зарабатывает на нефти и газе 3700 евро - РИА Новости, 04.09.2022
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RTL: Россия каждую секунду зарабатывает на нефти и газе 3700 евро
RTL: Россия каждую секунду зарабатывает на нефти и газе 3700 евро - РИА Новости, 04.09.2022
RTL: Россия каждую секунду зарабатывает на нефти и газе 3700 евро
Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-03T20:04
2022-09-04T01:50
в мире
экономика
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.Репортер, специализирующийся на экономической тематике, заявил, что Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40 процентов.Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией."Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. &lt;…&gt; Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — подытожил специалист.Запад ввел против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив.
https://ria.ru/20220903/britaniya-1814232771.html
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в мире, экономика, россия
В мире, Экономика, Россия
20:04 03.09.2022 (обновлено: 01:50 04.09.2022)
 
RTL: Россия каждую секунду зарабатывает на нефти и газе 3700 евро

Французский журналист Ленгле заявил о росте доходов России благодаря санкциям Запада

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.
Репортер, специализирующийся на экономической тематике, заявил, что Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40 процентов.
"Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", — объяснил экономист.
Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией.
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"Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — подытожил специалист.
Запад ввел против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив.
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