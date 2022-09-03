20:04 03.09.2022 (обновлено: 01:50 04.09.2022)
RTL: Россия каждую секунду зарабатывает на нефти и газе 3700 евро
Французский журналист Ленгле заявил о росте доходов России благодаря санкциям Запада
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.
"Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", — объяснил экономист.
Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией.
"Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — подытожил специалист.
Запад ввел против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив.