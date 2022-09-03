https://ria.ru/20220903/raketa-1814257657.html

НАСА вновь отложило запуск ракеты к Луне

НАСА вновь отложило запуск ракеты к Луне - РИА Новости, 03.09.2022

НАСА вновь отложило запуск ракеты к Луне

НАСА во второй раз отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне, столкнувшись с утечкой топлива при заправке, сообщил представитель штаба миссии "Артемида-1" в... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T18:26

2022-09-03T18:26

2022-09-03T18:42

наука

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флорида

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. НАСА во второй раз отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне, столкнувшись с утечкой топлива при заправке, сообщил представитель штаба миссии "Артемида-1" в ходе прямой трансляции.Инженеры трижды безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород должен был поступать в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху."Пусковой директор Чарли Блэкуэлл-Томпсон только что объявила об отмене сегодняшней попытки запуска, второй попытки запуска", - сказал представитель НАСА.Новая дата пуска пока не называется. В НАСА ранее говорили, что, если в субботу старт снова не состоится, следующая попытка будет возможна не раньше понедельника.Сейчас специалисты занимаются откачкой кислорода и водорода из баков ракеты, которая установлена на пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.Программа "Артемида" сравнивается по своему значению с миссиями "Аполлон", апогеем которых стала высадкой экипажа на Луну. "Артемида-1" является подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - миссия "Артемида-2" - намечен на 2024 год. Возвращение экипажа на Луну планируется пока на 2025 год в ходе миссии "Артемида-3".Полет Orion в рамках "Артемиды-1" рассчитан на 37 суток, после чего он приводнится в Тихом океане. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, которые будут фиксировать нагрузки и уровень радиации, которые в будущем будет испытывать настоящий экипаж. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также будут запущены несколько кубсатов - малых искусственных спутников.

https://ria.ru/20220903/raketa-1814090306.html

https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, луна, наса, сша, в мире, канаверал, флорида