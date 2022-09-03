18:26 03.09.2022 (обновлено: 18:42 03.09.2022)
НАСА вновь отложило запуск ракеты к Луне
НАСА во второй раз отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за утечки топлива
© AP Photo / Gerald HerbertЦентральный блок ракеты SLS космической программы Артемида
© AP Photo / Gerald Herbert
Центральный блок ракеты SLS космической программы Артемида. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. НАСА во второй раз отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне, столкнувшись с утечкой топлива при заправке, сообщил представитель штаба миссии "Артемида-1" в ходе прямой трансляции.
Инженеры трижды безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород должен был поступать в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху.
"Пусковой директор Чарли Блэкуэлл-Томпсон только что объявила об отмене сегодняшней попытки запуска, второй попытки запуска", - сказал представитель НАСА.
Новая дата пуска пока не называется. В НАСА ранее говорили, что, если в субботу старт снова не состоится, следующая попытка будет возможна не раньше понедельника.
Программа "Артемида" сравнивается по своему значению с миссиями "Аполлон", апогеем которых стала высадкой экипажа на Луну. "Артемида-1" является подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - миссия "Артемида-2" - намечен на 2024 год. Возвращение экипажа на Луну планируется пока на 2025 год в ходе миссии "Артемида-3".
Полет Orion в рамках "Артемиды-1" рассчитан на 37 суток, после чего он приводнится в Тихом океане. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, которые будут фиксировать нагрузки и уровень радиации, которые в будущем будет испытывать настоящий экипаж. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также будут запущены несколько кубсатов - малых искусственных спутников.
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