https://ria.ru/20220903/pugacheva-1814192065.html

Пугачева простилась с Горбачевым

Пугачева простилась с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Пугачева простилась с Горбачевым

Певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:54

2022-09-03T10:54

2022-09-03T10:54

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Пугачева возложила букет розовых лилий к гробу Горбачева, перекрестилась и подошла к родственникам покойного выразить свои соболезнования. Около гроба она тихо произнесла несколько слов, сопроводив их жестом по направлению к покойному.На прощание с Горбачевым также пришел музыкант Стас Намин.Церемония проходит в колонном зале Дома союзов. После нее Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, михаил горбачев, умер михаил горбачев, алла пугачева