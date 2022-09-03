https://ria.ru/20220903/pogibshiy-1814278749.html

Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в магазине в Казахстане

Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в магазине в Казахстане - РИА Новости, 03.09.2022

Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в магазине в Казахстане

Число погибших при пожаре в оружейном магазине в казахстанском Костанае на севере страны возросло до двух человек, сообщила пресс-служба департамента по... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T22:04

2022-09-03T22:04

2022-09-03T22:04

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Число погибших при пожаре в оружейном магазине в казахстанском Костанае на севере страны возросло до двух человек, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.По данным МЧС Казахстана, в Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. Спасатели извлекли тело одного погибшего из-под завалов, его личность устанавливается."Также под завалами обнаружено тело еще одного мужчины", - пояснили в ведомстве.Ранее управление здравоохранения региона сообщило, что при пожаре пострадали, по предварительным данным, семь человек.

https://ria.ru/20220902/pozhar-1814128866.html

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан