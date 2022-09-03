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Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в магазине в Казахстане
Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в магазине в Казахстане - РИА Новости, 03.09.2022
Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в магазине в Казахстане
Число погибших при пожаре в оружейном магазине в казахстанском Костанае на севере страны возросло до двух человек, сообщила пресс-служба департамента по... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T22:04
2022-09-03T22:04
2022-09-03T22:04
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Число погибших при пожаре в оружейном магазине в казахстанском Костанае на севере страны возросло до двух человек, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.По данным МЧС Казахстана, в Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. Спасатели извлекли тело одного погибшего из-под завалов, его личность устанавливается."Также под завалами обнаружено тело еще одного мужчины", - пояснили в ведомстве.Ранее управление здравоохранения региона сообщило, что при пожаре пострадали, по предварительным данным, семь человек.
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казахстан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в магазине в Казахстане
Число погибших при пожаре в оружейном магазине на севере Казахстана возросло до двух
НУР-СУЛТАН, 3 сен – РИА Новости. Число погибших при пожаре в оружейном магазине в казахстанском Костанае на севере страны возросло до двух человек, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
По данным МЧС Казахстана
, в Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. Спасатели извлекли тело одного погибшего из-под завалов, его личность устанавливается.
"Также под завалами обнаружено тело еще одного мужчины", - пояснили в ведомстве.
Ранее управление здравоохранения региона сообщило, что при пожаре пострадали, по предварительным данным, семь человек.