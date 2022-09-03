https://ria.ru/20220903/podarok-1814182818.html

Экс-советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев

Экс-советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев - РИА Новости, 03.09.2022

Экс-советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев

Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси вспоминает первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева как человека веселого... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:05

2022-09-03T09:05

2022-09-03T09:05

в мире

умер михаил горбачев

сша

ссср

михаил горбачев

рональд рейган

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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси вспоминает первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева как человека веселого нрава, который оказал Америке большую услугу, открыв для нее русский народ, и попытался сблизить две страны в период непростых отношений.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада."Он был очень веселым. Мы всегда разговаривали по-русски. Я слушала, как он разговаривал по-русски. Иногда, когда он чувствовал себя лучше, он бывал очень веселым", - сказала РИА Новости Масси, которая наряду с другими бывшими и действующими политиками и дипломатами намерена в субботу принять участие в церемонии прощания с советским государственным деятелем.Как призналась экс-советница Рейгана, для нее было бы сложно выделить одну, "самую важную" встречу с Горбачевым, поскольку она считала политика своим другом, питая к нему одновременно симпатию и уважение."И я знаю, что он оказал США большую услугу. Он подарил нам русских. Ни одному из россиян, которых я знала прежде, не позволялось выехать в США, они вообще не могли выезжать", - вспоминает Масси. Советница высоко оценила прогрессивный взгляд бывшего руководителя, особо отметив его вклад в расширение гражданских прав и свобод в СССР.В бытность работы в администрации Рейгана Масси активно консультировала тогдашнего хозяина Белого дома по СССР, помогала ему подготавливаться к встречам с советским визави и даже научила президента США известной русской пословице "Доверяй, но проверяй". Общеизвестно, что впоследствии сам Рейган неоднократно обращался к данному афоризму, когда вел переговоры с руководством СССР по Договору о РСМД."Впервые я увидела его из окна своей гостиницы в Санкт-Петербурге. Он был там, внизу – приятный молодой человек, находившийся в окружении оживленной толпы людей, которые задавали вопросы и говорили с ним, стоя очень близко. Такого в Советском Союзе никогда не было, это выглядело очень необычно. Я продолжала смотреть на него и недоумевала: кто этот человек, стоящий посреди других русских и отвечающий на их вопросы?" - рассказала советница Рейгана.Оценивая важность вклада президента СССР в нормализацию диалога с США, Масси выразила мнение, что "весь мир жил бы более мирно, если бы у наших стран были хорошие отношения"."Я считаю, что Америка нуждается в России, а РФ нуждается в США, и мы могли бы сделать очень многое, если бы нашли способ уживаться вместе. Сделай мы это, мы могли бы помочь всему миру. Мы, безусловно, в силах сделать так, чтобы весь мир чувствовал себя комфортно, - указала собеседница. – Я верю, что, если этого достичь, мир будет благодарен нам. Вместе мы могли бы оказать очень мощное и хорошее влияние на остальной мир".Масси, ныне историк по профессии, рассказала, что ей доводилось читать лекции практически во всех штатах США – и никто из ее слушателей никогда не выказывал враждебности в адрес России и не противился идее выстраивания добрососедских отношений с ней."Напротив, куда бы я ни отправилась – в любой колледж или организацию – большая часть американцев хотят иметь хорошие отношения с русскими. Мне надоело слышать, как наши народы все время говорят о бомбах. Мы говорим о них слишком много. Я скажу вам, Горбачев никогда этого не делал, слава Богу. И наш (президент Рейган) – тоже. Я очень горжусь обоими нашими руководителями и считаю прекрасным, что они были такими друзьями и научились друг другу доверять", - резюмировала бывшая советница 40-го президента США.

https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814171704.html

https://ria.ru/20220902/gorbachev-1813882556.html

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813704512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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