https://ria.ru/20220903/neft-1814176918.html

Эксперты рассказали о методах снижения влияния лимита цен на нефть

Эксперты рассказали о методах снижения влияния лимита цен на нефть - РИА Новости, 03.09.2022

Эксперты рассказали о методах снижения влияния лимита цен на нефть

Россия может построить нефтяные хранилища, чтобы не снижать добычу и при этом смягчить действие эмбарго и лимита цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T07:14

2022-09-03T07:14

2022-09-03T07:14

экономика

цены на нефть

алексей громов

александр новак

россия

китай

сша

транснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18039/59/180395977_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_5d9fe1c70db87f4c3fe35639a3c74b9b.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм, Елена Савинова. Россия может построить нефтяные хранилища, чтобы не снижать добычу и при этом смягчить действие эмбарго и лимита цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Вот сейчас на рынке возникла ситуация... у нас перебои возможностей поставки нефти на западные рынки... мы могли бы не останавливать добычу нефти, добыть эту нефть, положить ее в наши нефтяные хранилища и дождаться удобного момента, когда ее можно продать, чтобы как раз добиться, чтобы продать нашу нефть на рынке по максимально выгодной цене в текущих экономических и геополитических условиях", - сказал агентству главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.С этим мнением согласны и в Роснедрах. "Наличие стратегических запасов нефти повышает энергетическую безопасность государства, позволяя ему регулировать ценообразование на нефть", - отметили в ведомстве.Российский экспорт нефтиПосле начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.Накануне главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.По оценкам Громова, при введении полного эмбарго ЕС на поставки нефти Россия могла бы потерять половину своего экспорта - 2,7 миллиона баррелей в сутки из примерно 5 миллионов баррелей своего сбыта. Однако отсроченный запрет позволил российским компаниям перенаправить большую часть нефти на азиатские рынки. В итоге максимальные потери в экспорте могут составить не более миллиона баррелей. "Вопрос, будут ли эти объемы востребованы на рынке, потому что сейчас компании из Китая и Индии пользуются санкционным дисконтом, и мы должны быть готовы к тому, чтобы продолжать продавать нефть с существенной скидкой", - добавил эксперт.При этом аналитик отметил, что не верит, что большинство покупателей российской нефти захотят присоединиться к лимиту цен. "Не уверен, что это поддержат те же Индия или Китай, потому что они и так покупают нефть с достаточным для себя дисконтом, а портить отношения с Россией на фоне непредсказуемых ситуаций на мировом энергетическом рынке, думаю, этим странам совсем не хочется", - сказал он.Хранить нельзя сокращатьЗаведующий лабораторией прогнозирования ТЭК ИНП РАН Валерий Семикашев считает, что в ситуации снижения экспорта России нужно оптимизировать каждый сегмент: от добычи до переработки и хранения. По его мнению, вопрос принятия решения о строительстве хранилищ больше стратегический, нежели коммерческий, хотя и выгодный в условиях нестабильности цен.Однако, пояснил Громов, консервация нефтяных скважин приводит к тому, что в будущем их уже нельзя эксплуатировать. "Из-за именно технологической специфики добычи нефти в России, у нас эти пласты, где залегает нефть, они водонасыщенные... Если мы консервируем старые скважины, то через некоторое время в отсутствие их эксплуатации вода полностью вытесняет нефть, и через некоторое время их нельзя будет эксплуатировать", - объяснил он.При этом самый простой и безболезненный путь для отрасли - это не вкладывать деньги в новое бурение. Нефтяные компании могут просто не бурить новые скважины, пока дебит на действующих скважинах постепенно падает. Однако при необходимости резкого сокращения такой метод может не сработать. В условиях изменения энергетических рынков, отметил Семикашев, нефтяной отрасли необходимо повышать гибкость. И строительство нефтехранилищ может стать одним из ее элементов.Надо как-то организоватьВ Роснедрах рассказали, что целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, которая была бы способна хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи в России.По мнению Семикашева, нефтехранилища могли бы стать инвестиционным проектом, на который можно было бы выделять деньги для компаний из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "У нас Фонд национального благосостояния, который в рублях где-то лежит, условно говоря. Его можно также и в нефти держать. Как в хранилищах, так и в самих месторождениях, то есть сократить добычу. Если на этом бизнес сможет заработать, то почему нет. Только плюс будет", - сказал эксперт.Однако, по мнению Громова, в ситуации с нефтехранилищами есть институциональные сложности. "Если система подземных хранилищ газа, которые создавались только в Газпроме, они создавались в период и в ситуации, когда "Газпром" является монополистом по сути на рынке, он владеет не только добычными мощностями, он владеет и газотранспортной системой, управляет подземными хранилищами газа... Институциональная структура российской "нефтянки" принципиально другая", - сказал аналитик.В России есть "Транснефть", которая отвечает за строительство нефтепроводов, и добычные компании, которые занимаются только добычей. "И здесь принципиальный вопрос, как организовать взаимодействие между этими компаниями. Потому что... ведь ни одна из компаний не ставит вопрос, например, о необходимости строительства той или иной трубы, потому что это, как правило, прерогатива "Транснефти". Она сама этот вопрос решает, а потом выставляет компании счет в виде инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку", - объяснил Громов.По словам эксперта, есть два пути решения этого вопроса. С одной стороны, действительно поручить строительство нефтехранилищ "Транснефти" и затем увеличить инвестиционную составляющую тарифа на транспортировку нефти. Но это может смущать добычные компании, которым придется переплачивать. С другой стороны, у нефтехранилищ могут быть операторы с государственной или смешанной формой собственности, которые будут заниматься трейдингом нефти и тем самым компенсировать затраты на хранение и инвестиции.А как на этом зарабатыватьГромов предлагает операторам нефтехранилищ покупать нефть по более дешевой цене, хранить ее, а затем продавать дороже, когда на рынке возникает выгодная экономическая ситуация. "Компании имеют альтернативу: либо экспортировать нефть за рубеж по ценам, которые их не устраивают, либо... останавливать добычу, и вот третий вариант, пожалуйста, вы можете эту нефть продать по какой-то фиксированной цене оператору системы стратегического нефтяного резерва", - сказал он.Эксперт привел в пример Китай, который начал заниматься созданием стратегического резерва нефти с начала 2000-х годов и уже занимает второе место в мире после США по его объемам. Во время пандемии, когда начались проблемы со спросом и цены на нефть упали ниже 40 долларов, Китай начал скупать нефть с большим запасом."Потому что он прекрасно понимал, он сейчас затарится нефтью по дешевке, а потом, если ему потребуется, либо будет дальше хранить ее в хранилищах для своих нужд, когда ситуация на рынке будет хуже, либо будет ее распродавать по совершенно другим ценам", - сказал Громов.

https://ria.ru/20220903/gaz-1814176061.html

https://ria.ru/20220903/britaniya-1814174764.html

https://ria.ru/20220902/neft-1814155760.html

https://ria.ru/20220902/protesty-1814139040.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, алексей громов, александр новак, россия, китай, сша, транснефть, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), газпром