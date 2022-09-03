https://ria.ru/20220903/neft-1814176918.html
Эксперты рассказали о методах снижения влияния лимита цен на нефть
Эксперты рассказали о методах снижения влияния лимита цен на нефть - РИА Новости, 03.09.2022
Эксперты рассказали о методах снижения влияния лимита цен на нефть
Россия может построить нефтяные хранилища, чтобы не снижать добычу и при этом смягчить действие эмбарго и лимита цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T07:14
2022-09-03T07:14
2022-09-03T07:14
экономика
цены на нефть
алексей громов
александр новак
россия
китай
сша
транснефть
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм, Елена Савинова. Россия может построить нефтяные хранилища, чтобы не снижать добычу и при этом смягчить действие эмбарго и лимита цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Вот сейчас на рынке возникла ситуация... у нас перебои возможностей поставки нефти на западные рынки... мы могли бы не останавливать добычу нефти, добыть эту нефть, положить ее в наши нефтяные хранилища и дождаться удобного момента, когда ее можно продать, чтобы как раз добиться, чтобы продать нашу нефть на рынке по максимально выгодной цене в текущих экономических и геополитических условиях", - сказал агентству главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.С этим мнением согласны и в Роснедрах. "Наличие стратегических запасов нефти повышает энергетическую безопасность государства, позволяя ему регулировать ценообразование на нефть", - отметили в ведомстве.Российский экспорт нефтиПосле начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.Накануне главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.По оценкам Громова, при введении полного эмбарго ЕС на поставки нефти Россия могла бы потерять половину своего экспорта - 2,7 миллиона баррелей в сутки из примерно 5 миллионов баррелей своего сбыта. Однако отсроченный запрет позволил российским компаниям перенаправить большую часть нефти на азиатские рынки. В итоге максимальные потери в экспорте могут составить не более миллиона баррелей. "Вопрос, будут ли эти объемы востребованы на рынке, потому что сейчас компании из Китая и Индии пользуются санкционным дисконтом, и мы должны быть готовы к тому, чтобы продолжать продавать нефть с существенной скидкой", - добавил эксперт.При этом аналитик отметил, что не верит, что большинство покупателей российской нефти захотят присоединиться к лимиту цен. "Не уверен, что это поддержат те же Индия или Китай, потому что они и так покупают нефть с достаточным для себя дисконтом, а портить отношения с Россией на фоне непредсказуемых ситуаций на мировом энергетическом рынке, думаю, этим странам совсем не хочется", - сказал он.Хранить нельзя сокращатьЗаведующий лабораторией прогнозирования ТЭК ИНП РАН Валерий Семикашев считает, что в ситуации снижения экспорта России нужно оптимизировать каждый сегмент: от добычи до переработки и хранения. По его мнению, вопрос принятия решения о строительстве хранилищ больше стратегический, нежели коммерческий, хотя и выгодный в условиях нестабильности цен.Однако, пояснил Громов, консервация нефтяных скважин приводит к тому, что в будущем их уже нельзя эксплуатировать. "Из-за именно технологической специфики добычи нефти в России, у нас эти пласты, где залегает нефть, они водонасыщенные... Если мы консервируем старые скважины, то через некоторое время в отсутствие их эксплуатации вода полностью вытесняет нефть, и через некоторое время их нельзя будет эксплуатировать", - объяснил он.При этом самый простой и безболезненный путь для отрасли - это не вкладывать деньги в новое бурение. Нефтяные компании могут просто не бурить новые скважины, пока дебит на действующих скважинах постепенно падает. Однако при необходимости резкого сокращения такой метод может не сработать. В условиях изменения энергетических рынков, отметил Семикашев, нефтяной отрасли необходимо повышать гибкость. И строительство нефтехранилищ может стать одним из ее элементов.Надо как-то организоватьВ Роснедрах рассказали, что целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, которая была бы способна хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи в России.По мнению Семикашева, нефтехранилища могли бы стать инвестиционным проектом, на который можно было бы выделять деньги для компаний из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "У нас Фонд национального благосостояния, который в рублях где-то лежит, условно говоря. Его можно также и в нефти держать. Как в хранилищах, так и в самих месторождениях, то есть сократить добычу. Если на этом бизнес сможет заработать, то почему нет. Только плюс будет", - сказал эксперт.Однако, по мнению Громова, в ситуации с нефтехранилищами есть институциональные сложности. "Если система подземных хранилищ газа, которые создавались только в Газпроме, они создавались в период и в ситуации, когда "Газпром" является монополистом по сути на рынке, он владеет не только добычными мощностями, он владеет и газотранспортной системой, управляет подземными хранилищами газа... Институциональная структура российской "нефтянки" принципиально другая", - сказал аналитик.В России есть "Транснефть", которая отвечает за строительство нефтепроводов, и добычные компании, которые занимаются только добычей. "И здесь принципиальный вопрос, как организовать взаимодействие между этими компаниями. Потому что... ведь ни одна из компаний не ставит вопрос, например, о необходимости строительства той или иной трубы, потому что это, как правило, прерогатива "Транснефти". Она сама этот вопрос решает, а потом выставляет компании счет в виде инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку", - объяснил Громов.По словам эксперта, есть два пути решения этого вопроса. С одной стороны, действительно поручить строительство нефтехранилищ "Транснефти" и затем увеличить инвестиционную составляющую тарифа на транспортировку нефти. Но это может смущать добычные компании, которым придется переплачивать. С другой стороны, у нефтехранилищ могут быть операторы с государственной или смешанной формой собственности, которые будут заниматься трейдингом нефти и тем самым компенсировать затраты на хранение и инвестиции.А как на этом зарабатыватьГромов предлагает операторам нефтехранилищ покупать нефть по более дешевой цене, хранить ее, а затем продавать дороже, когда на рынке возникает выгодная экономическая ситуация. "Компании имеют альтернативу: либо экспортировать нефть за рубеж по ценам, которые их не устраивают, либо... останавливать добычу, и вот третий вариант, пожалуйста, вы можете эту нефть продать по какой-то фиксированной цене оператору системы стратегического нефтяного резерва", - сказал он.Эксперт привел в пример Китай, который начал заниматься созданием стратегического резерва нефти с начала 2000-х годов и уже занимает второе место в мире после США по его объемам. Во время пандемии, когда начались проблемы со спросом и цены на нефть упали ниже 40 долларов, Китай начал скупать нефть с большим запасом."Потому что он прекрасно понимал, он сейчас затарится нефтью по дешевке, а потом, если ему потребуется, либо будет дальше хранить ее в хранилищах для своих нужд, когда ситуация на рынке будет хуже, либо будет ее распродавать по совершенно другим ценам", - сказал Громов.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814176061.html
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экономика, цены на нефть, алексей громов, александр новак, россия, китай, сша, транснефть, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), газпром
Экономика, Цены на нефть, Алексей Громов, Александр Новак, Россия, Китай, США, Транснефть, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Газпром
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм, Елена Савинова. Россия может построить нефтяные хранилища, чтобы не снижать добычу и при этом смягчить действие эмбарго и лимита цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Вот сейчас на рынке возникла ситуация... у нас перебои возможностей поставки нефти на западные рынки... мы могли бы не останавливать добычу нефти, добыть эту нефть, положить ее в наши нефтяные хранилища и дождаться удобного момента, когда ее можно продать, чтобы как раз добиться, чтобы продать нашу нефть на рынке по максимально выгодной цене в текущих экономических и геополитических условиях", - сказал агентству главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов
.
С этим мнением согласны и в Роснедрах
. "Наличие стратегических запасов нефти повышает энергетическую безопасность государства, позволяя ему регулировать ценообразование на нефть", - отметили в ведомстве.
После начала российской специальной военной операции на Украине
страны Запада начали вводить санкции против РФ
, в частности на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.
Накануне главы минфинов "Большой семерки" (G7
), куда входят Великобритания, Германия
, Италия, Канада
, США, Франция
и Япония
, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер РФ Александр Новак
заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.
По оценкам Громова, при введении полного эмбарго ЕС
на поставки нефти Россия могла бы потерять половину своего экспорта - 2,7 миллиона баррелей в сутки из примерно 5 миллионов баррелей своего сбыта. Однако отсроченный запрет позволил российским компаниям перенаправить большую часть нефти на азиатские рынки. В итоге максимальные потери в экспорте могут составить не более миллиона баррелей. "Вопрос, будут ли эти объемы востребованы на рынке, потому что сейчас компании из Китая
и Индии
пользуются санкционным дисконтом, и мы должны быть готовы к тому, чтобы продолжать продавать нефть с существенной скидкой", - добавил эксперт.
При этом аналитик отметил, что не верит, что большинство покупателей российской нефти захотят присоединиться к лимиту цен. "Не уверен, что это поддержат те же Индия или Китай, потому что они и так покупают нефть с достаточным для себя дисконтом, а портить отношения с Россией на фоне непредсказуемых ситуаций на мировом энергетическом рынке, думаю, этим странам совсем не хочется", - сказал он.
Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК ИНП РАН
Валерий Семикашев считает, что в ситуации снижения экспорта России нужно оптимизировать каждый сегмент: от добычи до переработки и хранения. По его мнению, вопрос принятия решения о строительстве хранилищ больше стратегический, нежели коммерческий, хотя и выгодный в условиях нестабильности цен.
"Где-то поменьше перерабатывать нефти на НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы - ред.), где-то поменьше поставки на экспорт, где-то какие-то скважины закрыть, где-то построить хранилище. Надо посчитать... стоимость в расчете на один баррель добытой нефти или поставленной нефти конечному потребителю, какие меры будут дешевле. Понятное дело, что в какой-то момент, остановка месторождения окажется дороже, чем строительство хранилища. А потом в какой-то момент строительство еще одного хранилища будет стоить дороже, чем следующая скважина", - сказал аналитик.
Однако, пояснил Громов, консервация нефтяных скважин приводит к тому, что в будущем их уже нельзя эксплуатировать. "Из-за именно технологической специфики добычи нефти в России, у нас эти пласты, где залегает нефть, они водонасыщенные... Если мы консервируем старые скважины, то через некоторое время в отсутствие их эксплуатации вода полностью вытесняет нефть, и через некоторое время их нельзя будет эксплуатировать", - объяснил он.
При этом самый простой и безболезненный путь для отрасли - это не вкладывать деньги в новое бурение. Нефтяные компании могут просто не бурить новые скважины, пока дебит на действующих скважинах постепенно падает. Однако при необходимости резкого сокращения такой метод может не сработать. В условиях изменения энергетических рынков, отметил Семикашев, нефтяной отрасли необходимо повышать гибкость. И строительство нефтехранилищ может стать одним из ее элементов.
В Роснедрах рассказали, что целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, которая была бы способна хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи в России.
"На сегодня наиболее перспективными для размещения подземных нефтехранилищ являются Прикаспийский, Волго-Уральский, Калининградский, Центральный и Северо-Кавказский бассейны. Через них проходят магистральные нефтепроводы и железные дороги, они расположены вблизи больших источников пресной или слабоминерализованной воды", - добавили в ведомстве.
По мнению Семикашева, нефтехранилища могли бы стать инвестиционным проектом, на который можно было бы выделять деньги для компаний из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "У нас Фонд национального благосостояния, который в рублях где-то лежит, условно говоря. Его можно также и в нефти держать. Как в хранилищах, так и в самих месторождениях, то есть сократить добычу. Если на этом бизнес сможет заработать, то почему нет. Только плюс будет", - сказал эксперт.
Однако, по мнению Громова, в ситуации с нефтехранилищами есть институциональные сложности. "Если система подземных хранилищ газа, которые создавались только в Газпроме
, они создавались в период и в ситуации, когда "Газпром" является монополистом по сути на рынке, он владеет не только добычными мощностями, он владеет и газотранспортной системой, управляет подземными хранилищами газа... Институциональная структура российской "нефтянки" принципиально другая", - сказал аналитик.
В России есть "Транснефть
", которая отвечает за строительство нефтепроводов, и добычные компании, которые занимаются только добычей. "И здесь принципиальный вопрос, как организовать взаимодействие между этими компаниями. Потому что... ведь ни одна из компаний не ставит вопрос, например, о необходимости строительства той или иной трубы, потому что это, как правило, прерогатива "Транснефти". Она сама этот вопрос решает, а потом выставляет компании счет в виде инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку", - объяснил Громов.
По словам эксперта, есть два пути решения этого вопроса. С одной стороны, действительно поручить строительство нефтехранилищ "Транснефти" и затем увеличить инвестиционную составляющую тарифа на транспортировку нефти. Но это может смущать добычные компании, которым придется переплачивать. С другой стороны, у нефтехранилищ могут быть операторы с государственной или смешанной формой собственности, которые будут заниматься трейдингом нефти и тем самым компенсировать затраты на хранение и инвестиции.
А как на этом зарабатывать
Громов предлагает операторам нефтехранилищ покупать нефть по более дешевой цене, хранить ее, а затем продавать дороже, когда на рынке возникает выгодная экономическая ситуация. "Компании имеют альтернативу: либо экспортировать нефть за рубеж по ценам, которые их не устраивают, либо... останавливать добычу, и вот третий вариант, пожалуйста, вы можете эту нефть продать по какой-то фиксированной цене оператору системы стратегического нефтяного резерва", - сказал он.
Эксперт привел в пример Китай, который начал заниматься созданием стратегического резерва нефти с начала 2000-х годов и уже занимает второе место в мире после США по его объемам. Во время пандемии, когда начались проблемы со спросом и цены на нефть упали ниже 40 долларов, Китай начал скупать нефть с большим запасом.
"Потому что он прекрасно понимал, он сейчас затарится нефтью по дешевке, а потом, если ему потребуется, либо будет дальше хранить ее в хранилищах для своих нужд, когда ситуация на рынке будет хуже, либо будет ее распродавать по совершенно другим ценам", - сказал Громов.