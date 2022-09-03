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Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/mig-29-1814218928.html
Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.09.2022
Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, а также два штурмовика Су-25 в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:56
2022-09-03T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
херсонская область
миг-29
су-25
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, а также два штурмовика Су-25 в Херсонской области, заявили в субботу в Минобороны России."Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет "HARM", - заявили в Минобороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/obstrel-1814181831.html
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в мире, днепропетровская область, россия, херсонская область , миг-29, су-25, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Херсонская область , МиГ-29, Су-25, Войска воздушно-космической обороны
13:56 03.09.2022
 
Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Минобороны: российские силы сбили МиГ-29 с ракетами HARM в Днепропетровской области

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29 . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, а также два штурмовика Су-25 в Херсонской области, заявили в субботу в Минобороны России.
"Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской областиМиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет "HARM", - заявили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияХерсонская областьМиГ-29Су-25Войска воздушно-космической обороны
 
 
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