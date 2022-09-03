https://ria.ru/20220903/mig-29-1814218928.html

Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.09.2022

Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, а также два штурмовика Су-25 в... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:56

2022-09-03T13:56

2022-09-03T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

россия

херсонская область

миг-29

су-25

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, а также два штурмовика Су-25 в Херсонской области, заявили в субботу в Минобороны России."Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет "HARM", - заявили в Минобороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/obstrel-1814181831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, россия, херсонская область , миг-29, су-25, войска воздушно-космической обороны