https://ria.ru/20220903/mig-29-1814218928.html
Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.09.2022
Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, а также два штурмовика Су-25 в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:56
2022-09-03T13:56
2022-09-03T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
херсонская область
миг-29
су-25
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области, а также два штурмовика Су-25 в Херсонской области, заявили в субботу в Минобороны России."Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет "HARM", - заявили в Минобороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/obstrel-1814181831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Херсонская область , МиГ-29, Су-25, Войска воздушно-космической обороны
Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Минобороны: российские силы сбили МиГ-29 с ракетами HARM в Днепропетровской области