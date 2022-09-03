17:54 03.09.2022 (обновлено: 18:27 03.09.2022)
Запорожские власти обвинили Киев в попытке взять в заложники миссию МАГАТЭ
Глава запорожской администрации: целью десанта ВСУ был захват в заложники миссии МАГАТЭ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Украинские власти, направившие десант для захвата Запорожской АЭС, планировали взять в заложники сотрудников МАГАТЭ, чтобы шантажировать весь мир, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В случае успешного захвата атомной станции целью украинских диверсантов был захват в заложники делегации МАГАТЭ и сотрудников атомной станции, чтобы использовать их в качестве живого щита для установления контроля над атомной станцией, что позволило бы шантажировать Россию и весь мир ядерной угрозой", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мощность пятого и шестого работающих энергоблоков снижена до половины от проектной, радиационный фон на станции соответствует норме.
Киев накануне вечером попытался захватить Запорожскую АЭС. Бойцы украинских Сил специальных операций и иностранные наемники собирались провести штурм, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.
Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.
Ударами ВКС России удалось уничтожить 20 судов, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.