https://ria.ru/20220903/magate-1814253228.html

Запорожские власти обвинили Киев в попытке взять в заложники миссию МАГАТЭ

Запорожские власти обвинили Киев в попытке взять в заложники миссию МАГАТЭ - РИА Новости, 03.09.2022

Запорожские власти обвинили Киев в попытке взять в заложники миссию МАГАТЭ

Украинские власти, направившие десант для захвата Запорожской АЭС, планировали взять в заложники сотрудников МАГАТЭ, чтобы шантажировать весь мир, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:54

2022-09-03T17:54

2022-09-03T18:27

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Украинские власти, направившие десант для захвата Запорожской АЭС, планировали взять в заложники сотрудников МАГАТЭ, чтобы шантажировать весь мир, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Он добавил, что мощность пятого и шестого работающих энергоблоков снижена до половины от проектной, радиационный фон на станции соответствует норме.Киев накануне вечером попытался захватить Запорожскую АЭС. Бойцы украинских Сил специальных операций и иностранные наемники собирались провести штурм, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.Так, около 23:00 мск две десантные группы общей численностью более 250 человек попытались на 42 катерах и моторных лодках подойти и высадиться на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.Ударами ВКС России удалось уничтожить 20 судов, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Российская артиллерия (в том числе гаубицы большой мощности "Малка") нанесла удар по украинскому участку побережья, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наемников, 23 получили ранения.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814210575.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, украина, вооруженные силы украины