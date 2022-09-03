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В НАСА вновь призвали отложить запуск ракеты к Луне - РИА Новости, 03.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220903/luna-1814254511.html
В НАСА вновь призвали отложить запуск ракеты к Луне
В НАСА вновь призвали отложить запуск ракеты к Луне - РИА Новости, 03.09.2022
В НАСА вновь призвали отложить запуск ракеты к Луне
Специалисты НАСА предложили руководству американского космического агентства вновь отложить запуск сверхтяжелой ракеты на орбиту Луны, не сумев устранить утечку РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:04
2022-09-03T18:11
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Специалисты НАСА предложили руководству американского космического агентства вновь отложить запуск сверхтяжелой ракеты на орбиту Луны, не сумев устранить утечку топлива при заправке, сообщил представитель НАСА в ходе прямой трансляции."Пусковая команда представила рекомендацию не проводить запуска", - сказал он.Инженеры НАСА трижды безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород поступает в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху.Если в субботу старт снова не состоится, новая попытка будет возможна не раньше понедельника, сообщили ранее в НАСА.Планируется, что полет Orion будет продолжаться 37 суток, после чего 11 октября он приводнится в Тихом океане. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, которые будут фиксировать нагрузки и уровень радиации, которые в будущем будет испытывать настоящий экипаж. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также будут запущены несколько кубсатов - малых искусственных спутников.Миссия "Артемида-1" является подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - в рамках миссии "Артемида-2" - намечен на 2024 год.Программа "Артемида" сравнивается по своему значению с миссиями программы "Аполлон", которую США реализовали в 1960-70-е и апогеем которой стала миссия "Аполлон-11" с высадкой экипажа на Луну. Возвращение экипажа на Луну в рамках программы "Артемида" намечено пока на 2025 год в ходе миссии "Артемида-3".
https://ria.ru/20220903/raketa-1814090306.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Луна, НАСА, В мире, США
18:04 03.09.2022 (обновлено: 18:11 03.09.2022)
 
В НАСА вновь призвали отложить запуск ракеты к Луне

Специалисты НАСА предложили руководству отложить запуск ракеты к Луне из-за утечки топлива

© astrogalaxy1.narod.ruЛуна
Луна
© astrogalaxy1.narod.ru
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Специалисты НАСА предложили руководству американского космического агентства вновь отложить запуск сверхтяжелой ракеты на орбиту Луны, не сумев устранить утечку топлива при заправке, сообщил представитель НАСА в ходе прямой трансляции.
"Пусковая команда представила рекомендацию не проводить запуска", - сказал он.
Инженеры НАСА трижды безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород поступает в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху.
Если в субботу старт снова не состоится, новая попытка будет возможна не раньше понедельника, сообщили ранее в НАСА.
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Планируется, что полет Orion будет продолжаться 37 суток, после чего 11 октября он приводнится в Тихом океане. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, которые будут фиксировать нагрузки и уровень радиации, которые в будущем будет испытывать настоящий экипаж. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также будут запущены несколько кубсатов - малых искусственных спутников.
Миссия "Артемида-1" является подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - в рамках миссии "Артемида-2" - намечен на 2024 год.
Программа "Артемида" сравнивается по своему значению с миссиями программы "Аполлон", которую США реализовали в 1960-70-е и апогеем которой стала миссия "Аполлон-11" с высадкой экипажа на Луну. Возвращение экипажа на Луну в рамках программы "Артемида" намечено пока на 2025 год в ходе миссии "Артемида-3".
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