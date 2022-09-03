https://ria.ru/20220903/luna-1814254511.html

В НАСА вновь призвали отложить запуск ракеты к Луне

В НАСА вновь призвали отложить запуск ракеты к Луне - РИА Новости, 03.09.2022

В НАСА вновь призвали отложить запуск ракеты к Луне

Специалисты НАСА предложили руководству американского космического агентства вновь отложить запуск сверхтяжелой ракеты на орбиту Луны, не сумев устранить утечку РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T18:04

2022-09-03T18:04

2022-09-03T18:11

наука

космос - риа наука

луна

наса

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15037/80/150378080_0:55:602:394_1920x0_80_0_0_72c99e5e7517fc8df6d89fa12b60ae38.jpg

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Специалисты НАСА предложили руководству американского космического агентства вновь отложить запуск сверхтяжелой ракеты на орбиту Луны, не сумев устранить утечку топлива при заправке, сообщил представитель НАСА в ходе прямой трансляции."Пусковая команда представила рекомендацию не проводить запуска", - сказал он.Инженеры НАСА трижды безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород поступает в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху.Если в субботу старт снова не состоится, новая попытка будет возможна не раньше понедельника, сообщили ранее в НАСА.Планируется, что полет Orion будет продолжаться 37 суток, после чего 11 октября он приводнится в Тихом океане. На борту корабля на орбите Луны побывают три манекена, оснащенные датчиками, которые будут фиксировать нагрузки и уровень радиации, которые в будущем будет испытывать настоящий экипаж. В ходе миссии с борта корабля Orion, по данным НАСА, также будут запущены несколько кубсатов - малых искусственных спутников.Миссия "Артемида-1" является подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - в рамках миссии "Артемида-2" - намечен на 2024 год.Программа "Артемида" сравнивается по своему значению с миссиями программы "Аполлон", которую США реализовали в 1960-70-е и апогеем которой стала миссия "Аполлон-11" с высадкой экипажа на Луну. Возвращение экипажа на Луну в рамках программы "Артемида" намечено пока на 2025 год в ходе миссии "Артемида-3".

https://ria.ru/20220903/raketa-1814090306.html

https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html

луна

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, луна, наса, в мире, сша