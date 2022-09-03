https://ria.ru/20220903/krizis-1814251486.html

Китайское СМИ назвало выигравшего от энергетического кризиса в Европе

Китайское СМИ назвало выигравшего от энергетического кризиса в Европе - РИА Новости, 03.09.2022

Китайское СМИ назвало выигравшего от энергетического кризиса в Европе

США больше всех выиграли от украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе, открыв огромный рынок для американских поставщиков газа и нанеся ущерб... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:32

2022-09-03T17:32

2022-09-03T19:23

экономика

в мире

китай

сша

евросоюз

европа

газпром

северный поток

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ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. США больше всех выиграли от украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе, открыв огромный рынок для американских поставщиков газа и нанеся ущерб важной составляющей российского экспорта, пишет китайская государственная газета Global Times.Автор материала считает, что ЕС из-за опасений по поводу прекращения на неопределенный срок поставок по "Северному потоку" будет вынужден в преддверии зимы нарастить импорт сжиженного природного газа из альтернативных источников и это делает Соединенные Штаты главным победителем в конфликте между Москвой и Киевом. Газета отмечает, что смещение европейского спроса с российского трубопроводного газа на СПГ уже привело к рекордному росту заказов на танкеры для его перевозки.Директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил, что в то время, когда поставки российских энергоресурсов находились в состоянии свободного падения, у ЕС не оставалось другого выбора, кроме как любой ценой нарастить импорт из США. Итогом стала беспрецедентная прибыль американских экспортеров.По его мнению, стоимость энергоносителей останется высокой до завершения "реструктуризации мирового энергетического ландшафта", что дополнительно скажется на восстановлении мировой экономики. При этом даже огромные траты на американский СПГ не гарантируют спасение Европы от растущей инфляции, нехватки электричества и перебоев в производстве ближайшей зимой, подчеркнул Боцян.Другой эксперт на условиях анонимности заявил, что США в условиях энергетического кризиса выиграли больше всех — открыли огромный рынок для своих поставщиков, усилили контроль над Европой и нанесли ущерб ключевой составляющей российского экспорта. "ЕС нужно больше времени, чтобы подготовиться к снижению своей зависимости от российского газа, что включает в себя, помимо прочего, увеличение количества судов для перевозки СПГ и увеличение количества газохранилищ", — подчеркнул он.По данным СМИ, рекордное количество заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа получили китайские и южнокорейские верфи. Так, один из экспертов базирующейся в Шанхае компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding на условиях анонимности заявил, что число договоров в этом году эквивалентно их общему количеству за последние 20 лет."Даже при наличии достаточного количества судов для перевозки СПГ ЕС все еще может столкнуться с нехваткой терминалов для приема и хранения, на строительство которых могут уйти годы. Чтобы сократить время строительства, Германия переоборудует суда для перевозки СПГ в плавучие регазификационные установки для хранения СПГ, но завершить работы к этой зиме будет сложно", — сообщил аналитик Hudong-Zhonghua Shipbuilding."Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. При этом представитель немецкой Siemens Energy заявил, что компания не считает заключение российского концерна технической причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.

https://ria.ru/20220903/bayden-1814134381.html

https://ria.ru/20220903/politika-1813996488.html

https://ria.ru/20220903/britaniya-1814232771.html

https://ria.ru/20220903/gaz-1814202374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, в мире, китай, сша, евросоюз, европа, газпром, северный поток