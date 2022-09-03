https://ria.ru/20220903/gretsiya-1814277846.html

В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО

В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО - РИА Новости, 03.09.2022

В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО

Министерство иностранных дел Греции заявило, что турецкие официальные лица своими заявлениями подрывают сплоченность НАТО, и об этом будут проинформированы... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T21:49

2022-09-03T21:49

2022-09-03T21:53

в мире

греция

турция

нато

f-16

зрк с-300

хулуси акар

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96329/86/963298692_0:0:631:354_1920x0_80_0_0_9ef79fb4144331bae5c8588cd14fc422.jpg

АФИНЫ, 3 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что турецкие официальные лица своими заявлениями подрывают сплоченность НАТО, и об этом будут проинформированы союзники и партнеры.В сообщении МИД "относительно последних заявлений турецких официальных лиц" говорится, что Греция не собирается следовать за Турцией в каждодневных "возмутительных и переходящих все границы" деградирующих заявлениях и угрозах.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров.Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами.Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену" , если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.Помимо этого к конфликту привело поздравление штаба сухопутных войск объединенных вооруженных сил НАТО (LANDCOM) Турции по случаю отмечавшегося 30 августа Дня победы над греками в 1922 году и Дня турецких вооруженных сил.Греция потребовала от Турции удалить из соцсетей поздравление. Штаб, расположенный в Измире, удалил пост, а потом опубликовал новый, без упоминания победы.Это вызвало резкую реакцию Турции.

https://ria.ru/20220902/nato-1814025208.html

https://ria.ru/20220830/konflikt-1813051774.html

греция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, турция, нато, f-16, зрк с-300, хулуси акар, реджеп тайип эрдоган