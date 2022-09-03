21:49 03.09.2022 (обновлено: 21:53 03.09.2022)
В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО
Греческий МИД считает, что Турция подрывает сплоченность НАТО провокационными заявлениями
© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 3 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что турецкие официальные лица своими заявлениями подрывают сплоченность НАТО, и об этом будут проинформированы союзники и партнеры.
"Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнеров о содержании провокационных заявлений последних дней, чтобы было ясно, кто подрывает сплоченность нашего альянса в особенно опасный период. В то же время мы будем продолжать действовать, основываясь на нормах международного права и морского права, как столп стабильности и безопасности для всего региона", - говорится в заявлении.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров.
Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами.
Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену" , если "пойдет дальше".
2 сентября, 14:33НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
Помимо этого к конфликту привело поздравление штаба сухопутных войск объединенных вооруженных сил НАТО (LANDCOM) Турции по случаю отмечавшегося 30 августа Дня победы над греками в 1922 году и Дня турецких вооруженных сил.
Греция потребовала от Турции удалить из соцсетей поздравление. Штаб, расположенный в Измире, удалил пост, а потом опубликовал новый, без упоминания победы.
Это вызвало резкую реакцию Турции.
30 августа, 07:10СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом