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В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО - РИА Новости, 03.09.2022
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В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО
В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО - РИА Новости, 03.09.2022
В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО
Министерство иностранных дел Греции заявило, что турецкие официальные лица своими заявлениями подрывают сплоченность НАТО, и об этом будут проинформированы... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T21:49
2022-09-03T21:53
в мире
греция
турция
нато
f-16
зрк с-300
хулуси акар
реджеп тайип эрдоган
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АФИНЫ, 3 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что турецкие официальные лица своими заявлениями подрывают сплоченность НАТО, и об этом будут проинформированы союзники и партнеры.В сообщении МИД "относительно последних заявлений турецких официальных лиц" говорится, что Греция не собирается следовать за Турцией в каждодневных "возмутительных и переходящих все границы" деградирующих заявлениях и угрозах.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров.Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами.Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену" , если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.Помимо этого к конфликту привело поздравление штаба сухопутных войск объединенных вооруженных сил НАТО (LANDCOM) Турции по случаю отмечавшегося 30 августа Дня победы над греками в 1922 году и Дня турецких вооруженных сил.Греция потребовала от Турции удалить из соцсетей поздравление. Штаб, расположенный в Измире, удалил пост, а потом опубликовал новый, без упоминания победы.Это вызвало резкую реакцию Турции.
https://ria.ru/20220902/nato-1814025208.html
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в мире, греция, турция, нато, f-16, зрк с-300, хулуси акар, реджеп тайип эрдоган
В мире, Греция, Турция, НАТО, F-16, ЗРК С-300, Хулуси Акар, Реджеп Тайип Эрдоган
21:49 03.09.2022 (обновлено: 21:53 03.09.2022)
 
В МИД Греции считают, что Турция подрывает сплоченность НАТО

Греческий МИД считает, что Турция подрывает сплоченность НАТО провокационными заявлениями

© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 3 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что турецкие официальные лица своими заявлениями подрывают сплоченность НАТО, и об этом будут проинформированы союзники и партнеры.
В сообщении МИД "относительно последних заявлений турецких официальных лиц" говорится, что Греция не собирается следовать за Турцией в каждодневных "возмутительных и переходящих все границы" деградирующих заявлениях и угрозах.
"Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнеров о содержании провокационных заявлений последних дней, чтобы было ясно, кто подрывает сплоченность нашего альянса в особенно опасный период. В то же время мы будем продолжать действовать, основываясь на нормах международного права и морского права, как столп стабильности и безопасности для всего региона", - говорится в заявлении.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров.
Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами.
Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену" , если "пойдет дальше".
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
Помимо этого к конфликту привело поздравление штаба сухопутных войск объединенных вооруженных сил НАТО (LANDCOM) Турции по случаю отмечавшегося 30 августа Дня победы над греками в 1922 году и Дня турецких вооруженных сил.
Греция потребовала от Турции удалить из соцсетей поздравление. Штаб, расположенный в Измире, удалил пост, а потом опубликовал новый, без упоминания победы.
Это вызвало резкую реакцию Турции.
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В миреГрецияТурцияНАТОF-16ЗРК С-300Хулуси АкарРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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