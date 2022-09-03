https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814235945.html

Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 03.09.2022

Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Церемония похорон первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева завершилась на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:04

2022-09-03T16:04

2022-09-03T19:23

умер михаил горбачев

михаил горбачев

москва

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Церемония похорон первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева завершилась на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Горбачев похоронен рядом со своей женой Раисой.Гроб с телом Горбачева был внесен на Новодевичье кладбище под оркестр. Затем началась панихида, которая продлилась более получаса.К месту захоронения президента СССР несли в сопровождении элементов государственных похорон - звучал государственный гимн и были произведены залпы из орудий.Похороны Горбачева вызвали большой интерес у москвичей и гостей столицы, на церемонию на Новодевичье кладбище приехали в том числе в большом количестве зарубежные гости. Проститься и возложить цветы к могиле пришли сотни людей.Прощание с Горбачевым проходило в Колонном зале Дома Союзов. Изначально прощание планировалось провести с 10.00 до 14.00. Затем время мероприятия сократили - с 10 утра до полудня. Однако число прощающихся было так велико, что церемония завершилась уже после часа дня. Как ранее сообщали РИА Новости в "Горбачев-Фонде", прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон.Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814171704.html

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Влада Копылова

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