12:29 03.09.2022 (обновлено: 13:22 03.09.2022)
Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым
Глава "Роскосмоса" Борисов пришел на прощание с Горбачевым в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Борисов попрощался с экс-президентом в Колонном зале Дома союзов.
"Отдать дань человеку, конечно, он пользуется неоднозначной репутацией, но никто не будет, наверное, оспаривать, что этот человек действительно изменил мир, это просто дань уважения к человеку", - рассказал Борисов журналистам.
Также среди гостей были замечены глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, журналистка Светлана Сорокина, композитор Виктор Дробыш, журналист Дмитрий Муратов, бывший омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, Татьяна и Валентин Юмашевы и другие.
Кроме того, попрощаться с Горбачевым пришли журналист Владимир Познер с женой, сенатор Совета Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, а также актер Артур Смольянинов.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.