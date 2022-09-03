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Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым
Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:29
2022-09-03T13:22
общество
михаил горбачев
ссср
дом союзов
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Борисов попрощался с экс-президентом в Колонном зале Дома союзов."Отдать дань человеку, конечно, он пользуется неоднозначной репутацией, но никто не будет, наверное, оспаривать, что этот человек действительно изменил мир, это просто дань уважения к человеку", - рассказал Борисов журналистам.Также среди гостей были замечены глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, журналистка Светлана Сорокина, композитор Виктор Дробыш, журналист Дмитрий Муратов, бывший омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, Татьяна и Валентин Юмашевы и другие.Кроме того, попрощаться с Горбачевым пришли журналист Владимир Познер с женой, сенатор Совета Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, а также актер Артур Смольянинов.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
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общество, михаил горбачев, ссср, дом союзов, умер михаил горбачев
Общество, Михаил Горбачев, СССР, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев
12:29 03.09.2022 (обновлено: 13:22 03.09.2022)
 
Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым

Глава "Роскосмоса" Борисов пришел на прощание с Горбачевым в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Борисов попрощался с экс-президентом в Колонном зале Дома союзов.
"Отдать дань человеку, конечно, он пользуется неоднозначной репутацией, но никто не будет, наверное, оспаривать, что этот человек действительно изменил мир, это просто дань уважения к человеку", - рассказал Борисов журналистам.
Также среди гостей были замечены глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, журналистка Светлана Сорокина, композитор Виктор Дробыш, журналист Дмитрий Муратов, бывший омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, Татьяна и Валентин Юмашевы и другие.
Кроме того, попрощаться с Горбачевым пришли журналист Владимир Познер с женой, сенатор Совета Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, а также актер Артур Смольянинов.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
11:56
Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым
 
ОбществоМихаил ГорбачевСССРДом союзовУмер Михаил Горбачев
 
 
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