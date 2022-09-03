https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814206616.html

Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым

Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Глава "Роскосмоса" пришел на прощание с Горбачевым

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:29

2022-09-03T12:29

2022-09-03T13:22

общество

михаил горбачев

ссср

дом союзов

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Борисов попрощался с экс-президентом в Колонном зале Дома союзов."Отдать дань человеку, конечно, он пользуется неоднозначной репутацией, но никто не будет, наверное, оспаривать, что этот человек действительно изменил мир, это просто дань уважения к человеку", - рассказал Борисов журналистам.Также среди гостей были замечены глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, журналистка Светлана Сорокина, композитор Виктор Дробыш, журналист Дмитрий Муратов, бывший омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, Татьяна и Валентин Юмашевы и другие.Кроме того, попрощаться с Горбачевым пришли журналист Владимир Познер с женой, сенатор Совета Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, а также актер Артур Смольянинов.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил горбачев, ссср, дом союзов, умер михаил горбачев