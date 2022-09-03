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В Москве началась церемония прощания с Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

В Москве началась церемония прощания с Горбачевым

В Колонном зале Дома Союзов в Москве началась церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:06

2022-09-03T10:06

2022-09-03T11:13

умер михаил горбачев

михаил горбачев

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Колонном зале Дома Союзов в Москве началась церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает корреспондент РИА Новости.Общий доступ для посетителей церемонии открыт с 10:00. Мероприятие организовано протокольной службой администрации президента России. Ранее сообщалось, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать "элементы государственных похорон".Желающих попрощаться с Горбачевым начали запускать к Дому Союзов, где проходит гражданская панихида. Гостей пропускают группами, они заходят со стороны Кузнецкого Моста.После церемонии Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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