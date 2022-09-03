https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814169422.html

В Москве пройдет церемония прощания с Горбачевым в Колонном зале

В Москве пройдет церемония прощания с Горбачевым в Колонном зале - РИА Новости, 03.09.2022

В Москве пройдет церемония прощания с Горбачевым в Колонном зале

Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы с 10:00 до полудня, затем Горбачева... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T02:01

2022-09-03T02:01

2022-09-03T02:30

михаил горбачев

павел палажченко

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

ссср

россия

москва

кпсс

горбачев-фонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813375372_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_d3b61d4fffafa3dfefd12d4edccc0097.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы с 10:00 до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.Вход на церемонию прощания будет свободным.Прощание с Горбачевым, как сообщил ранее РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда, личный переводчик экс-президента СССР Павел Палажченко, организуется протокольной службой администрации президента России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон, в частности, будет почетный караул. Он также отметил, что государство оказывает помощь в организации этих похорон.Первыми в истории современной России похоронами государственного масштаба стали похороны первого президента РФ Бориса Ельцина в 2007 году.Президент РФ Владимир Путин простился с Горбачевым ранее: 1 сентября, до своей поездки в Калининград, он приехал в ЦКБ и возложил цветы к гробу.Песков пояснил, что присутствовать на общей церемонии прощания главе государства не позволяет его рабочий график: на субботу у него запланированы внутренние совещания, которые начнутся с утра, а также встречи, международный телефонный разговор, подготовка к ВЭФ.Дочь Горбачева Ирина прилетела из Германии и провела с отцом в больнице его последние дни. Об ухудшении состояния Горбачева ей сообщили врачи.Внучки экс-президента СССР, как ожидается, тоже будут в Москве на прощании.Известно, что на похоронах будет присутствовать представитель Франции.Посольство США заявило, что рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР, когда получит всю информацию. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что американской администрации пока нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны Горбачева в Россию.Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, по сообщениям немецких СМИ, не рассматривает возможность посещения церемонии прощания из-за травмы колена.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.С октября 2021 года он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год – сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Период его руководства отметился важнейшими в геополитическом смысле событиями: окончанием "холодной войны", выводом советских войск из Афганистана, распадом Советского Союза.Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края.В марте 1985 года он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. С приходом Горбачева к власти в СССР начался процесс демократизации, получивший название "перестройки" (1985-1991 годы). Движущей силой перестройки стала гласность. Разрабатывалась программа перевода экономики на социально ориентированную рыночную основу.В 1990 году власть от КПСС перешла к Съезду народных депутатов СССР – первому в советской истории парламенту, избранному на альтернативной основе на свободных демократических выборах. 15 марта 1990 года съезд избрал Горбачева президентом СССР.В международных отношениях Горбачев проводил активную политику разрядки напряженности на основе сформулированных им принципов "нового мышления" и стал одной из ключевых фигур мировой политики ХХ века. За 1985-1991 годы произошло радикальное изменение отношений между Западом и СССР – переход от военного и идеологического противостояния – к диалогу и становлению отношений партнерства. Деятельность Горбачева сыграла решающую роль в прекращении "холодной войны", гонки ядерных вооружений, объединения Германии.В знак признания огромных заслуг Горбачева как выдающегося реформатора, политика мирового масштаба, внесшего уникальный вклад в изменение к лучшему самого характера международного развития, он был удостоен Нобелевской премии мира (15 октября 1990 года). 25 декабря 1991 года Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.С 1992 года он совершил более 250 международных визитов, посетив 50 стран. Горбачев удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия.После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики.

https://ria.ru/20220902/gorbachev-1814136060.html

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813859108.html

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813708101.html

ссср

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил горбачев, павел палажченко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ссср, россия, москва, кпсс, горбачев-фонд, цк кпсс, умер михаил горбачев, общество