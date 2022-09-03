Рейтинг@Mail.ru
ЕС готов к несоблюдению Россией газовых контрактов, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220903/gaz-1814249436.html
ЕС готов к несоблюдению Россией газовых контрактов, заявил еврокомиссар
ЕС готов к несоблюдению Россией газовых контрактов, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 03.09.2022
ЕС готов к несоблюдению Россией газовых контрактов, заявил еврокомиссар
Евросоюз ожидает, что Россия будет соблюдать контракты на поставку газа и в обратном случае готов реагировать, предложение о введении потолка цена на газ может... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:19
2022-09-03T17:19
экономика
урсула фон дер ляйен
джанет йеллен
великобритания
европа
сша
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806031140_0:103:3180:1892_1920x0_80_0_0_04cb0a8879c9d768399e96787e6a7efe.jpg
РИМ, 3 сен - РИА Новости. Евросоюз ожидает, что Россия будет соблюдать контракты на поставку газа и в обратном случае готов реагировать, предложение о введении потолка цена на газ может иметь развитие, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони."Мы ожидаем, что Путин будет уважать существующие контракты, но даже если он этого не сделает, ЕС готов. Еврокомиссия в последние месяцы работала над увеличением запасов в хранилищах и координацией энергосбережения между различными странами", - приводит его заявление агентство askanews.Джентилони также заявил о изменении позиции европейских стран в отношении введения потолка цен на поставки российского газа."Стена, разделявшая мнения различных стран начинает показывать некоторые бреши, и поэтому предложение Еврокомиссии… наконец-то может двигаться вперед. Это действительно был бы большой прорыв", - сказал он полях экономического форума в Черноббио на озере Комо.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа."Я считаю значимым тот факт, что председатель ЕК и главы минфинов "Большой семерки" параллельно приняли политические решения, которые теперь должны быть реализованы в законодательном и оперативном плане по потолку цен на газ и предельной цене на нефть", — сказал Джентилони.Главы минфинов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.
https://ria.ru/20220903/niderlandy-1814227183.html
https://ria.ru/20220903/gaz-1814245642.html
великобритания
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806031140_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_8b252b721e86c25c552cee442970fef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, урсула фон дер ляйен, джанет йеллен, великобритания, европа, сша, еврокомиссия, евросоюз, министерство финансов сша
Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Джанет Йеллен, Великобритания, Европа, США, Еврокомиссия, Евросоюз, Министерство финансов США
17:19 03.09.2022
 
ЕС готов к несоблюдению Россией газовых контрактов, заявил еврокомиссар

Еврокомиссар Джентилони: ЕС готов к несоблюдению Россией газовых контрактов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 3 сен - РИА Новости. Евросоюз ожидает, что Россия будет соблюдать контракты на поставку газа и в обратном случае готов реагировать, предложение о введении потолка цена на газ может иметь развитие, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Мы ожидаем, что Путин будет уважать существующие контракты, но даже если он этого не сделает, ЕС готов. Еврокомиссия в последние месяцы работала над увеличением запасов в хранилищах и координацией энергосбережения между различными странами", - приводит его заявление агентство askanews.
Джентилони также заявил о изменении позиции европейских стран в отношении введения потолка цен на поставки российского газа.
"Стена, разделявшая мнения различных стран начинает показывать некоторые бреши, и поэтому предложение Еврокомиссии… наконец-то может двигаться вперед. Это действительно был бы большой прорыв", - сказал он полях экономического форума в Черноббио на озере Комо.
Я очень боюсь зимы: жители Нидерландов возмущены ростом цен - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
15:05
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом ценПосле роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа.
"Я считаю значимым тот факт, что председатель ЕК и главы минфинов "Большой семерки" параллельно приняли политические решения, которые теперь должны быть реализованы в законодательном и оперативном плане по потолку цен на газ и предельной цене на нефть", — сказал Джентилони.
Главы минфинов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
16:47
В МИД Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России
 
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенДжанет ЙелленВеликобританияЕвропаСШАЕврокомиссияЕвросоюзМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала