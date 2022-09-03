https://ria.ru/20220903/erdogan-1814215015.html

Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС

Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС - РИА Новости, 03.09.2022

Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в субботу договорились обсудить актуальные вопросы повестки на саммите... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:29

2022-09-03T13:29

2022-09-03T13:41

в мире

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в субботу договорились обсудить актуальные вопросы повестки на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщила канцелярия турецкого лидера."Лидеры двух стран договорились подробно обсудить вопросы, наряду с другими пунктами повестки дня, во время встречи в Самарканде 15-16 сентября по случаю саммита Шанхайской организации сотрудничества", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20220903/akkuyu-1814214081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган