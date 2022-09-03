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Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС - РИА Новости, 03.09.2022
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Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС
Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС - РИА Новости, 03.09.2022
Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в субботу договорились обсудить актуальные вопросы повестки на саммите... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:29
2022-09-03T13:41
в мире
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в субботу договорились обсудить актуальные вопросы повестки на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщила канцелярия турецкого лидера."Лидеры двух стран договорились подробно обсудить вопросы, наряду с другими пунктами повестки дня, во время встречи в Самарканде 15-16 сентября по случаю саммита Шанхайской организации сотрудничества", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
13:29 03.09.2022 (обновлено: 13:41 03.09.2022)
 
Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС

Эрдоган и Путин обсудят актуальные вопросы на саммите ШОС в Самарканде

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в субботу договорились обсудить актуальные вопросы повестки на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Лидеры двух стран договорились подробно обсудить вопросы, наряду с другими пунктами повестки дня, во время встречи в Самарканде 15-16 сентября по случаю саммита Шанхайской организации сотрудничества", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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