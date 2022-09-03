https://ria.ru/20220903/donetsk-1814285584.html

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Украинские войска в 22.35 выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T23:21

2022-09-03T23:21

2022-09-03T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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горловка

украина

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Также представительство сообщило, что в 21.05 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Зайцево, а в 21.25 - шесть снарядов калибром 152 мм по Горловке.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814232601.html

https://ria.ru/20220901/donbass-1813821347.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины, нато, донбасс