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Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 03.09.2022
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https://ria.ru/20220903/donetsk-1814285584.html
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска в 22.35 выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T23:21
2022-09-03T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
горловка
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Также представительство сообщило, что в 21.05 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Зайцево, а в 21.25 - шесть снарядов калибром 152 мм по Горловке.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814232601.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
горловка
украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины, нато, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донбасс
23:21 03.09.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Также представительство сообщило, что в 21.05 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Зайцево, а в 21.25 - шесть снарядов калибром 152 мм по Горловке.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОДонбасс
 
 
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