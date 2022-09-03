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Bloomberg: Британия оказалась перед суровым выбором из-за цен на энергию - РИА Новости, 03.09.2022
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Bloomberg: Британия оказалась перед суровым выбором из-за цен на энергию
Bloomberg: Британия оказалась перед суровым выбором из-за цен на энергию - РИА Новости, 03.09.2022
Bloomberg: Британия оказалась перед суровым выбором из-за цен на энергию
Рост цен на энергию поставил шесть из десяти британских предприятий на грань закрытия, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:41
2022-09-03T18:02
в мире
экономика
великобритания
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Рост цен на энергию поставил шесть из десяти британских предприятий на грань закрытия, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы промышленности."Нынешний кризис ставит производителей перед суровым выбором между сокращением производства и его полной остановкой, если помощь не прибудет в ближайшее время", — говрится в исследовании Make UK.В статье отмечается, что за последний год для каждого второго предприятия счета на электричество выросли более чем вдвое. При этом 13% фабрик в Британии сократили рабочий день либо перенесли его на менее загруженные для энергетики часы, а семь процентов приостановили выпуск продукции на более длительные промежутки.Западные страны, включая Великобританию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, экономика, великобритания
В мире, Экономика, Великобритания
15:41 03.09.2022 (обновлено: 18:02 03.09.2022)
 
Bloomberg: Британия оказалась перед суровым выбором из-за цен на энергию

Bloomberg: 60% британских заводов могут закрыться в ближайшее время из-за цен на топливо

© Pixabay / Pixabay / homwАлюминиевый завод
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Pixabay / Pixabay / homw
Алюминиевый завод. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Рост цен на энергию поставил шесть из десяти британских предприятий на грань закрытия, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы промышленности.
"Нынешний кризис ставит производителей перед суровым выбором между сокращением производства и его полной остановкой, если помощь не прибудет в ближайшее время", — говрится в исследовании Make UK.
В статье отмечается, что за последний год для каждого второго предприятия счета на электричество выросли более чем вдвое. При этом 13% фабрик в Британии сократили рабочий день либо перенесли его на менее загруженные для энергетики часы, а семь процентов приостановили выпуск продукции на более длительные промежутки.
Западные страны, включая Великобританию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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