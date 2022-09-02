https://ria.ru/20220902/zerno-1814091463.html
Россия во втором полугодии готова поставить до 30 миллионов тонн зерна
Россия во втором полугодии готова поставить до 30 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 02.09.2022
Россия во втором полугодии готова поставить до 30 миллионов тонн зерна
Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки во втором... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:20
2022-09-02T17:20
2022-09-02T17:45
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки во втором полугодии до 30 миллионов тонн зерна, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении.Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире, подчеркнули в российском министерстве."Сможем не только полностью закрыть внутренние потребности, но и внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность, помочь в борьбе с мировым голодом", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули растущую роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции в условиях глобального продовольственного кризиса."Наша страна одна из немногих в мире сможет в этом году показать рост сельхозпроизводства практически по всем направлениям. За счет комплексной и системной работы по вводу земель в оборот, увеличению объемов внесения удобрений, модернизации агропредприятий, наращиванию господдержки, которая достигла беспрецедентных масштабов, мы получим высокие урожаи всех основных культур", - отмечается в сообщении.Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом ранее, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы, а экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году - 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы. Однако в начале августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что видит риски недостижения такого показателя по урожаю зерна в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.
https://ria.ru/20220902/zerno-1813908286.html
https://ria.ru/20220817/zerno-1810131563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
17:20 02.09.2022 (обновлено: 17:45 02.09.2022)
Россия во втором полугодии готова поставить до 30 миллионов тонн зерна
Минсельхоз: Россия во втором полугодии готова поставить до 30 миллионов тонн зерна
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки во втором полугодии до 30 миллионов тонн зерна, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Сегодня Россия
продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН
готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 миллионов тонн зерна", - говорится в сообщении.
Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире, подчеркнули в российском министерстве.
"Сможем не только полностью закрыть внутренние потребности, но и внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность, помочь в борьбе с мировым голодом", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули растущую роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции в условиях глобального продовольственного кризиса.
"Наша страна одна из немногих в мире сможет в этом году показать рост сельхозпроизводства практически по всем направлениям. За счет комплексной и системной работы по вводу земель в оборот, увеличению объемов внесения удобрений, модернизации агропредприятий, наращиванию господдержки, которая достигла беспрецедентных масштабов, мы получим высокие урожаи всех основных культур", - отмечается в сообщении.
Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом
ранее, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы, а экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году - 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы. Однако в начале августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что видит риски недостижения такого показателя по урожаю зерна в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.