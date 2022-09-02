09:03 02.09.2022 (обновлено: 10:57 02.09.2022)
В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток
Глава департамента МИД заявил, что поставки российского зерна на Ближний Восток растут
Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объемы поставок российского зерна в страны Ближнего Востока, несмотря на санкции Запада, вернулись к росту, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак.
"Благодаря своевременно принятым совместно с нашими партнерами в регионе мерам поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки фактически не прерывались", — сказал Кинщак.
При этом он отметил, что из-за проблем с финансовыми расчетами и страхованием российских судов они поначалу снижались.
Кинщак напомнил, что из-за ограничений со стороны западных стран "экспортные механизмы пришлось корректировать и некоторые из них до сих пор перенастраиваются". По его словам, санкции США и ЕС, предусматривающие отключение российских банков от SWIFT и блокирование денежных переводов в долларах и евро, наказание компаний, страхующих грузы, запрет для западных судов на заход в порты России и закрытие доступа отечественного торгового флота в европейские страны осложнили логистику, в том числе резко повысили стоимость фрахта.
"Нам пришлось оперативно прорабатывать альтернативные транспортно-логистические схемы и согласовывать новые каналы и формы финансовых расчетов с использованием других валют, в том числе рубля. На подорожание транспортировки и страховки в Черном море дополнительно влияет хаотичное минирование его акватории украинскими военными", — пояснил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.