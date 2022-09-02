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В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток - РИА Новости, 02.09.2022
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В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток
В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток - РИА Новости, 02.09.2022
В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток
Объемы поставок российского зерна в страны Ближнего Востока, несмотря на санкции Запада, вернулись к росту, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:03
2022-09-02T10:57
экономика
россия
черное море
египет
евросоюз
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объемы поставок российского зерна в страны Ближнего Востока, несмотря на санкции Запада, вернулись к росту, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак.При этом он отметил, что из-за проблем с финансовыми расчетами и страхованием российских судов они поначалу снижались. "Например, в январе-июле 2022 года экспорт пшеницы в Египет составил 1908 тысяч тонн, за аналогичный период 2021 года — 2719 тысяч тонн, в Судан — 288 тысяч тонн, в 2021 году — 297 тысяч тонн. Тем не менее в последнее время наметилась устойчивая тенденция к росту этих показателей", — отметил он.Кинщак напомнил, что из-за ограничений со стороны западных стран "экспортные механизмы пришлось корректировать и некоторые из них до сих пор перенастраиваются". По его словам, санкции США и ЕС, предусматривающие отключение российских банков от SWIFT и блокирование денежных переводов в долларах и евро, наказание компаний, страхующих грузы, запрет для западных судов на заход в порты России и закрытие доступа отечественного торгового флота в европейские страны осложнили логистику, в том числе резко повысили стоимость фрахта."Нам пришлось оперативно прорабатывать альтернативные транспортно-логистические схемы и согласовывать новые каналы и формы финансовых расчетов с использованием других валют, в том числе рубля. На подорожание транспортировки и страховки в Черном море дополнительно влияет хаотичное минирование его акватории украинскими военными", — пояснил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.Читайте полный текст интервью Александра Кинщака &gt;&gt;
https://ria.ru/20220824/zerno-1811966728.html
https://ria.ru/20220831/terminal-1813444765.html
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экономика, россия, черное море, египет, евросоюз, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Черное море, Египет, Евросоюз, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:03 02.09.2022 (обновлено: 10:57 02.09.2022)
 
В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток

Глава департамента МИД заявил, что поставки российского зерна на Ближний Восток растут

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объемы поставок российского зерна в страны Ближнего Востока, несмотря на санкции Запада, вернулись к росту, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак.

"Благодаря своевременно принятым совместно с нашими партнерами в регионе мерам поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки фактически не прерывались", — сказал Кинщак.

При этом он отметил, что из-за проблем с финансовыми расчетами и страхованием российских судов они поначалу снижались.
"Например, в январе-июле 2022 года экспорт пшеницы в Египет составил 1908 тысяч тонн, за аналогичный период 2021 года — 2719 тысяч тонн, в Судан — 288 тысяч тонн, в 2021 году — 297 тысяч тонн. Тем не менее в последнее время наметилась устойчивая тенденция к росту этих показателей", — отметил он.
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Кинщак напомнил, что из-за ограничений со стороны западных стран "экспортные механизмы пришлось корректировать и некоторые из них до сих пор перенастраиваются". По его словам, санкции США и ЕС, предусматривающие отключение российских банков от SWIFT и блокирование денежных переводов в долларах и евро, наказание компаний, страхующих грузы, запрет для западных судов на заход в порты России и закрытие доступа отечественного торгового флота в европейские страны осложнили логистику, в том числе резко повысили стоимость фрахта.
"Нам пришлось оперативно прорабатывать альтернативные транспортно-логистические схемы и согласовывать новые каналы и формы финансовых расчетов с использованием других валют, в том числе рубля. На подорожание транспортировки и страховки в Черном море дополнительно влияет хаотичное минирование его акватории украинскими военными", — пояснил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.
Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>
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