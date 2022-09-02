https://ria.ru/20220902/zerno-1813908286.html

В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток

В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток - РИА Новости, 02.09.2022

В МИД заявили о росте поставок российского зерна на Ближний Восток

Объемы поставок российского зерна в страны Ближнего Востока, несмотря на санкции Запада, вернулись к росту, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:03

2022-09-02T09:03

2022-09-02T10:57

экономика

россия

черное море

египет

евросоюз

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Объемы поставок российского зерна в страны Ближнего Востока, несмотря на санкции Запада, вернулись к росту, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак.При этом он отметил, что из-за проблем с финансовыми расчетами и страхованием российских судов они поначалу снижались. "Например, в январе-июле 2022 года экспорт пшеницы в Египет составил 1908 тысяч тонн, за аналогичный период 2021 года — 2719 тысяч тонн, в Судан — 288 тысяч тонн, в 2021 году — 297 тысяч тонн. Тем не менее в последнее время наметилась устойчивая тенденция к росту этих показателей", — отметил он.Кинщак напомнил, что из-за ограничений со стороны западных стран "экспортные механизмы пришлось корректировать и некоторые из них до сих пор перенастраиваются". По его словам, санкции США и ЕС, предусматривающие отключение российских банков от SWIFT и блокирование денежных переводов в долларах и евро, наказание компаний, страхующих грузы, запрет для западных судов на заход в порты России и закрытие доступа отечественного торгового флота в европейские страны осложнили логистику, в том числе резко повысили стоимость фрахта."Нам пришлось оперативно прорабатывать альтернативные транспортно-логистические схемы и согласовывать новые каналы и формы финансовых расчетов с использованием других валют, в том числе рубля. На подорожание транспортировки и страховки в Черном море дополнительно влияет хаотичное минирование его акватории украинскими военными", — пояснил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>

https://ria.ru/20220824/zerno-1811966728.html

https://ria.ru/20220831/terminal-1813444765.html

россия

черное море

египет

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, черное море, египет, евросоюз, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)