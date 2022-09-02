https://ria.ru/20220902/kinschak-1813750923.html

Александр Кинщак: экспорт пшеницы из России на Ближний Восток растет

Александр Кинщак: экспорт пшеницы из России на Ближний Восток растет - РИА Новости, 02.09.2022

Александр Кинщак: экспорт пшеницы из России на Ближний Восток растет

Несмотря на препятствия, созданные США и Евросоюзом, поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки не прерывались, а в последнее даже... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:30

2022-09-02T09:30

2022-09-02T09:32

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Несмотря на препятствия, созданные США и Евросоюзом, поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки не прерывались, а в последнее даже растут. О том, как "экономическая война" с Западом отразилась на сотрудничестве Москвы со странами ближневосточного региона, перспективах совместных с Ираком проектов в сфере мирного атома и о том, как проблемы, связанные с работой еврейского агентства "Сохнут", могут сказаться на отношениях России и Израиля, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.– Западные страны объявили "экономическую войну" России. Отразилось ли давление, оказываемое США и их союзниками на страны Ближнего Востока, на сотрудничестве России со странами региона? Какие конкретно страны региона подверглись особому прессингу и угрозам вторичных санкций?– Действительно, в рамках агрессивной кампании по шельмованию и изоляции России "коллективный Запад" развязал против нас беспрецедентную по своим масштабам политико-пропагандистскую и экономическую войну. При этом наши партнеры подвергаются самым разным формам давления, включая шантаж и прямые угрозы вторичных санкций. Не стали исключением и государства Ближнего Востока и Северной Африки, с которыми нас традиционно связывают тесные торгово-инвестиционные отношения.Тем не менее даже в условиях нарастающего прессинга наши друзья в регионе сохраняют нейтральную позицию и не готовы присоединяться к антироссийским санкциям. Несмотря на созданные США и их союзниками трудности в финансовой, логистической и страховой сферах, мы продолжаем успешно осуществлять торговый обмен, совместно реализуем крупномасштабные экономические проекты. В их числе – строительство при участии госкорпорации "Росатом" первой атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте, создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.Хотел бы отметить, что арабы объективно оценивают происходящие на Украине события, понимают причины, которые привели к нынешней ситуации. Более того, с учетом своего богатого дипломатического опыта стараются не просто выдерживать равноудаленную позицию, а играть конструктивную посредническую роль в урегулировании кризиса. Еще в марте Лигой арабских государств была сформирована Контактная группа по Украине в составе министров иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана и генерального секретаря этой панарабской организации. Четвертого апреля 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел с ними в Москве обстоятельные переговоры. В сентябре планируется очередной контакт в этом формате "на полях" 77-й сессии ГА ООН.– Как антироссийские санкции повлияли на сотрудничество России и ОАЭ? Пострадало ли торгово-экономическое взаимодействие двух стран? В июле 2022 года советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что Абу-Даби ведет интенсивные консультации с Вашингтоном по вопросу санкций против россиян, объяснив необходимость таких консультаций тем, что экономика ОАЭ зависит от доллара. Является ли это признаком давления со стороны США, и можно ли ожидать введения ОАЭ санкций в отношении российских бизнесменов, проживающих или осуществляющих деятельность в этой стране?– Мы по достоинству ценим взвешенную и сбалансированную линию ОАЭ в отношении ситуации вокруг Украины. Она выстраивается в русле общеарабского консенсуса, зафиксированного в соответствующих заявлениях Лиги арабских государств. Рассчитываем, что наши эмиратские партнеры, равно как и другие региональные государства, будут придерживаться таких подходов и далее, руководствуясь при этом собственными национальными интересами, которым отвечает поддержание и последовательное развитие многопланового взаимодействия с Россией.Конечно, введенные западными странами ограничения в некоторой степени влияют на наше сотрудничество с традиционными партнерами на Ближнем Востоке. Применительно к ОАЭ двусторонний товарооборот по итогам первых пяти месяцев текущего года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако показатели все равно приличные – 1,5 миллиарда долларов США. В минувшем же году товарообмен составил рекордные 5,4 миллиарда долларов США, что вывело ОАЭ в лидеры в арабском мире по торгово-экономическому сотрудничеству с Россией.Эпизодически возникают определенные проблемы с осуществлением операций в долларах и евро, а также в денежных единицах ряда других недружественных юрисдикций. Все это актуализирует задачу скорейшей адаптации нашей хозяйственной кооперации с арабским миром к изменившимся экономическим реалиям, в том числе посредством перехода к взаиморасчетам в национальных либо альтернативных западным мировых валютах. Значительным подспорьем в деле постановки надежного заслона на пути подобного волюнтаризма со стороны США и их союзников могло бы также стать задействование новой, не подверженной чьим-либо эгоистичным интересам и конъюнктурным предпочтениям системы передачи финансовой информации на основе уже имеющегося российского аналога SWIFT. Активная работа с нашими ближневосточными партнерами в этом направлении уже ведется и, разумеется, будет продолжена.– Ранее сообщалось, что ОАЭ рассмотрят возможность использования в стране карт российской платежной системы "МИР". Были ли уже достигнуты договоренности на этот счет?– По линии профильных российских ведомств действительно обсуждается вопрос об использовании на территории ОАЭ и ряда других стран региона отечественных карт "МИР". Исходим из того, что достижение договоренности по этому вопросу будет способствовать поддержанию активного делового и туристического обмена в условиях, когда наши банки и граждане были в одностороннем порядке отключены от ведущих международных платежных систем и оказались ущемлены в праве на безналичную оплату приобретаемых за пределами Российской Федерации товаров и услуг.– Произошла ли разблокировка поставок российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки после достижения соответствующих договоренностей в Стамбуле?– Благодаря своевременно принятым совместно с нашими партнерами в регионе мерам поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки фактически не прерывались. К сожалению, по причине возникших проблем с финансовыми расчетами и страхованием российских судов снизились их объемы. Так, например, в январе-июле 2022 года экспорт пшеницы в Египет составил 1,9 миллиона тонн (за аналогичный период 2021 года – 2,7 миллиона тонн), в Судан – 288 тысяч тонн (в 2021 году – 297 тысяч тонн). Тем не менее, в последнее время наметилась устойчивая тенденция к росту этих показателей.Стоит отметить, что экспортные механизмы пришлось корректировать, и некоторые из них до сих пор перенастраиваются. Санкции США и ЕС, предусматривающие отключение российских банков от SWIFT и блокирование денежных переводов в долларах и евро, наказание компаний, страхующих наши грузы, запрет для западных судов на заход в порты России и закрытие доступа отечественного торгового флота в европейские страны осложнили логистику, в том числе резко повысили стоимость фрахта. Нам пришлось оперативно прорабатывать альтернативные транспортно-логистические схемы и согласовывать новые каналы и формы финансовых расчетов с использованием других валют, в том числе рубля. На подорожание транспортировки и страховки в Черном море дополнительно влияет хаотичное минирование его акватории украинскими военными.Несмотря на нелегитимные рестрикции Запада, Россия выполняла и будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток. Однако для полной нормализации ситуации необходимо снять все транспортные и страховые ограничения на наш экспорт и обеспечить свободное проведение платежей. Пока же американцы и европейцы этого делать не хотят, препятствуя насыщению глобального продовольственного рынка и снижению цен. При этом продолжают раскручивать в публичном пространстве фейк о том, что Россия спровоцировала "мировой голод".– Год назад Ирак объявил о собственной программе по строительству восьми блоков АЭС мощностью 11 ГВт до 2030 года. Тогда в Багдаде заявили, что Россия – предпочтительный партнер для осуществления проекта. Удалось ли договориться с иракской стороной о реализации этой инициативы?– Ирак традиционно является одним из наиболее важных партнеров России в ближневосточном регионе, с которым нас исторически связывают отношения прочной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее время главным стратегическим направлением российско-иракской деловой кооперации является нефтегазовая отрасль, совокупный объем российских инвестиций в которую уже превысил 13 миллиардов долларов США. При этом мы, конечно, заинтересованы в дальнейшей диверсификации наших связей с Багдадом. Видим немалый потенциал и в развитии взаимодействия в атомной сфере.В частности, в настоящее время профильными ведомствами двух стран – госкорпорацией "Росатом" и иракским Агентством по контролю за радиоактивными материалами – проводится совместная работа по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии. С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям.К реализации крупных совместных проектов мы также готовы. Исходим из того, что к практическому рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться по мере наращивания объемов сотрудничества в указанной наукоемкой сфере, а также актуализации и уточнения соответствующих планов иракских заказчиков.– Дамаск признал независимость ДНР и ЛНР. Есть ли перспективы признания со стороны других стран региона?– Действительно, 29 июня 2022 года Сирия официально признала независимость и суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. По имеющейся информации, в настоящее время стороны работают над установлением дипломатических отношений.Что касается возможности признания ЛНР и ДНР другими странами, то это является суверенным решением любого независимого государства. Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать.– Как вы оцениваете взаимодействие России с нынешними властями Ливии? Ранее сообщалось, что в скором времени может быть открыто российское диппредставительство в Триполи. Есть ли прогресс в данном вопросе? Глава МИД России в ходе визита в Республику Конго поддержал инициативу организовать конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. Началась ли уже подготовка к конференции? Когда ориентировочно она может состояться?– К сожалению, в нынешних условиях говорить о наличии в Ливии единого руководства не приходится. После срыва намечавшихся на декабрь прошлого года общенациональных выборов ливийский парламент избрал нового премьер-министра, известного политика из города Мисурата Фатхи Башагу, который сформировал свой кабинет. Однако глава действующего правительства национального единства Абдельхамид Дбейба отказался сложить полномочия, настаивая на том, что будет продолжать руководить исполнительной властью вплоть до проведения всеобщих выборов.Таким образом, Ливия вновь вернулась к состоянию двоевластия с действующими на западе и востоке страны параллельными администрациями. Россия не участвует в этом противостоянии, поддерживая ту или иную сторону конфликта. Считаем, что ливийцы, уставшие от состояния неопределенности, ставшего прямым следствием агрессии НАТО в 2011 году, должны сами определиться со своим руководством. При этом мы готовы к контактам со всеми центрами силы в стране.Дополнительные возможности для этого появятся после возобновления работы в Триполи российского посольства. Принципиальная договоренность об этом с ливийскими властями уже достигнута. В настоящее время активно прорабатываются все необходимые организационно-технические вопросы, в том числе связанные с обеспечением безопасности нашей дипмиссии. Этому аспекту уделяется особое внимание с учетом сохраняющейся напряженной военно-политической ситуации в Ливии, включая столичный регион. Кроме того, на последующем этапе предполагается учреждение российского генерального консульства в Бенгази на востоке страны. Рассчитываем, что по мере улучшения безопасности в Ливии туда вернутся и наши экономические операторы.Что касается планов конголезского руководства по проведению международной конференции по Ливии, то министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе своего визита в Республику Конго в июле действительно поддержал инициативу ее президента, председателя комитета высокого уровня Афросоюза по Ливии Дени Сассу-Нгессо о проведении такого форума с участием основных ливийских политических сил и ключевых региональных и международных игроков, включая Россию. Подготовка к этому мероприятию активно идет, но официальные приглашения организаторы пока не рассылали.– Палестино-израильское урегулирование зашло в тупик. Каковы перспективы возобновления переговорного процесса? Есть ли в настоящее время предпосылки для встречи квартета международных посредников? Как изменится роль США в данном формате после "Соглашений Авраама" и последних заявлений администрации Джо Байдена?– Вынужден согласиться, что перспективы возобновления палестино-израильского политического диалога сегодня не просматриваются. Главным препятствием этому считаем тревожную динамику развития ситуации "на земле". Израильские власти продолжают закрепление "необратимых реалий" на Западном берегу реки Иордан: санкционируют возведение новых и расширение существующих еврейских поселений, конфискацию земельных участков палестинцев и снос принадлежащих им объектов недвижимости, поощряют дальнейшую иудеизацию Восточного Иерусалима. На палестинских территориях не прекращаются регулярные операции израильских силовиков, аресты, непропорциональное применение силы, вводятся различные финансовые ограничения.Что касается ближневосточного квартета международных посредников, то мы по-прежнему считаем его единственным легитимным механизмом сопровождения палестино-израильского урегулирования, одобренным резолюциями СБ ООН. Готовы к возобновлению взаимодействия с партнерами в этом формате. Однако после начала специальной военной операции на Украине в феврале рабочие контакты с другими членами квартета (ООН, США, ЕС) были полностью заморожены – естественно, не по нашей инициативе.Перезапуску мирного процесса не способствует и линия Соединенных Штатов. Несмотря на то, что с приходом в Белый дом Джо Байдена однозначно произраильский курс предыдущей администрации претерпел определенную корректировку, Вашингтон по-прежнему делает ставку на концепцию "экономического замирения" Палестины, игнорируя политическую составляющую конфликта.Последние вспышки вооруженного противостояния между Газой и Израилем убедительно свидетельствуют об ущербности такого подхода. Разорвать порочный круг насилия между палестинцами и израильтянами можно только через комплексное урегулирование конфликта по формуле "два государства для двух народов" в соответствии с общепризнанной международно-правовой базой.Недавний визит Джо Байдена в Палестину в очередной раз продемонстрировал отсутствие у нынешней администрации желания предпринимать какие-либо практические шаги для вывода ближневосточного урегулирования из тупика. Судя по всему, в Вашингтоне куда больше заинтересованы в расширении участников, заключенных в августе-декабре 2020 года так называемых "Соглашений Авраама". При этом американцы особо не скрывают надежду создать на их основе военно-политический альянс – "ближневосточное НАТО" для сдерживания Тегерана. Очевидно, что подобные действия Соединенных Штатов размывают консолидированную позицию регионалов по палестинской проблеме и идут вразрез с Арабской мирной инициативой, предусматривающей признание арабами Израиля лишь после его ухода с оккупированных в 1967 году территорий.– Москва предложила перенести площадку для заседания сирийского Конституционального комитета из Женевы в связи с утратой Швейцарией нейтралитета и ее присоединением к антироссийским санкциям. В Дамаске поддержали эту инициативу. Есть ли какие-либо подвижки в достижении консенсуса о новой площадке для заседаний комитета?– Исходим из того, что решение о месте проведения последующих заседаний Конституционного комитета должно приниматься непосредственно его членами. Это полностью соответствует принципу "ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса", прописанному в резолюции 2254 СБ ООН. При необходимости они могут обратиться за "доброй услугой" к специальному посланнику генсекретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену, мандат которого предписывает оказывать всестороннее содействие продвижению комплексного сирийского урегулирования.Мы со своей стороны готовы поддержать любой компромиссный вариант, который будет согласован тремя делегациями (проправительственной, оппозиционной и независимой) в комитете.– В начале августа Москву посетила израильская межведомственная делегация для консультаций по ситуации вокруг деятельности Еврейского агентства "Сохнут" на территории России. Можно ли достичь компромисса по этому вопросу? Какая организация будет представлять интересы "Сохнут" в России? Как в Москве относятся к заявлениям израильской стороны о том, что это шаг нанесет непоправимый ущерб нашим отношениям?– Действительно, 1 августа 2022 года на мидовской площадке прошли консультации представителей Минюста России с израильской межведомственной делегацией, которые были посвящены деятельности Еврейского агентства "Сохнут" на территории Российской Федерации.Исходим из того, что данный вопрос лежит исключительно в правовой плоскости. Что касается перспектив рассматриваемого Басманным судом города Москвы иска о ликвидации АНО "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут", то эта тема не относится к компетенции МИД России. Переадресую вас в судебные инстанции и к юристам, представляющим интересы истца и ответчика.Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер. Заверяю вас, что мы настроены на их дальнейшее поступательное развитие.

https://ria.ru/20220720/aes-1803671884.html

https://ria.ru/20220824/iran-1811673616.html

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https://ria.ru/20220608/liviya-1794047358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, джо байден, александр кинщак, сергей лавров, россия, сша, оаэ, оон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", лига арабских государств