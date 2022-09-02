https://ria.ru/20220902/zavod-1813978033.html

В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит

В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит - РИА Новости, 02.09.2022

В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в пятницу принял участие в открытии в Томске завода по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит компании... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:33

2022-09-02T12:33

2022-09-02T12:33

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владимир мазур

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ТОМСК, 2 сен – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в пятницу принял участие в открытии в Томске завода по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит компании "Монолит-строй", сообщает обладминистрация.Компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 миллиарда рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объем глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год. Годовой объем готовой продукции – 250 тысяч кубометров плиты."Запуск нового завода для нашей области означает рост промышленного производства, увеличение семейных бюджетов заводчан, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Здесь применяются самые современные технологии, мы видим высокую производственную культуру. Такие предприятия – основа развития Томской области", - сказал Мазур.Глава региона отметил, что запуск нового завода – это первый этап соглашения, которое он подписал с генеральным директором ООО "Монолит-Строй" Даниилом Рябченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает строительство трех заводов. Компания также построит производство карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству березовой фанеры. Строительство очередного предприятия планируют начать в следующем году.Врио губернатора Томской области поблагодарил инженеров и рабочих предприятия, а также его строителей, вручив почетные грамоты министерства промышленности и торговли России, а также благодарности главы региона.ООО "Монолит-Строй" – одна из ведущих в Томской области компаний в сфере глубокой переработки древесины. Ежегодный выпуск продукции – 330 тысяч метров кубических плит МДФ, 6 миллионов квадратных метров ламинированных напольных покрытий, 3 миллиона квадратных метров стеновых декоративных панелей.

https://ria.ru/20220831/zavod-1813466011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, томская область, экономика, владимир мазур