https://ria.ru/20220902/zavod-1813978033.html
В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит
В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит - РИА Новости, 02.09.2022
В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в пятницу принял участие в открытии в Томске завода по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит компании... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:33
2022-09-02T12:33
2022-09-02T12:33
томская область
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экономика
владимир мазур
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ТОМСК, 2 сен – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в пятницу принял участие в открытии в Томске завода по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит компании "Монолит-строй", сообщает обладминистрация.Компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 миллиарда рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объем глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год. Годовой объем готовой продукции – 250 тысяч кубометров плиты."Запуск нового завода для нашей области означает рост промышленного производства, увеличение семейных бюджетов заводчан, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Здесь применяются самые современные технологии, мы видим высокую производственную культуру. Такие предприятия – основа развития Томской области", - сказал Мазур.Глава региона отметил, что запуск нового завода – это первый этап соглашения, которое он подписал с генеральным директором ООО "Монолит-Строй" Даниилом Рябченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает строительство трех заводов. Компания также построит производство карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству березовой фанеры. Строительство очередного предприятия планируют начать в следующем году.Врио губернатора Томской области поблагодарил инженеров и рабочих предприятия, а также его строителей, вручив почетные грамоты министерства промышленности и торговли России, а также благодарности главы региона.ООО "Монолит-Строй" – одна из ведущих в Томской области компаний в сфере глубокой переработки древесины. Ежегодный выпуск продукции – 330 тысяч метров кубических плит МДФ, 6 миллионов квадратных метров ламинированных напольных покрытий, 3 миллиона квадратных метров стеновых декоративных панелей.
https://ria.ru/20220831/zavod-1813466011.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, томская область, экономика, владимир мазур
Томская область, Россия, Томская область, Экономика, Владимир Мазур
В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит
Губернатор Томской области Мазур принял участие в открытии завода по выпуску OSB-плит
ТОМСК, 2 сен – РИА Новости.
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в пятницу принял участие в открытии в Томске завода по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит компании "Монолит-строй", сообщает
обладминистрация.
Компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 миллиарда рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объем глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год. Годовой объем готовой продукции – 250 тысяч кубометров плиты.
"Запуск нового завода для нашей области означает рост промышленного производства, увеличение семейных бюджетов заводчан, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Здесь применяются самые современные технологии, мы видим высокую производственную культуру. Такие предприятия – основа развития Томской области", - сказал Мазур.
Глава региона отметил, что запуск нового завода – это первый этап соглашения, которое он подписал с генеральным директором ООО "Монолит-Строй" Даниилом Рябченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает строительство трех заводов. Компания также построит производство карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству березовой фанеры. Строительство очередного предприятия планируют начать в следующем году.
Врио губернатора Томской области
поблагодарил инженеров и рабочих предприятия, а также его строителей, вручив почетные грамоты министерства промышленности и торговли России
, а также благодарности главы региона.
ООО "Монолит-Строй" – одна из ведущих в Томской области компаний в сфере глубокой переработки древесины. Ежегодный выпуск продукции – 330 тысяч метров кубических плит МДФ, 6 миллионов квадратных метров ламинированных напольных покрытий, 3 миллиона квадратных метров стеновых декоративных панелей.