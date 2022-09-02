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В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит - РИА Новости, 02.09.2022
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В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит
В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит - РИА Новости, 02.09.2022
В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в пятницу принял участие в открытии в Томске завода по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит компании... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:33
2022-09-02T12:33
томская область
россия
томская область
экономика
владимир мазур
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ТОМСК, 2 сен – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в пятницу принял участие в открытии в Томске завода по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит компании "Монолит-строй", сообщает обладминистрация.Компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 миллиарда рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объем глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год. Годовой объем готовой продукции – 250 тысяч кубометров плиты."Запуск нового завода для нашей области означает рост промышленного производства, увеличение семейных бюджетов заводчан, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Здесь применяются самые современные технологии, мы видим высокую производственную культуру. Такие предприятия – основа развития Томской области", - сказал Мазур.Глава региона отметил, что запуск нового завода – это первый этап соглашения, которое он подписал с генеральным директором ООО "Монолит-Строй" Даниилом Рябченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает строительство трех заводов. Компания также построит производство карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству березовой фанеры. Строительство очередного предприятия планируют начать в следующем году.Врио губернатора Томской области поблагодарил инженеров и рабочих предприятия, а также его строителей, вручив почетные грамоты министерства промышленности и торговли России, а также благодарности главы региона.ООО "Монолит-Строй" – одна из ведущих в Томской области компаний в сфере глубокой переработки древесины. Ежегодный выпуск продукции – 330 тысяч метров кубических плит МДФ, 6 миллионов квадратных метров ламинированных напольных покрытий, 3 миллиона квадратных метров стеновых декоративных панелей.
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россия, томская область, экономика, владимир мазур
Томская область, Россия, Томская область, Экономика, Владимир Мазур
12:33 02.09.2022
 
В Томске открыли новый завод по выпуску OSB-плит

Губернатор Томской области Мазур принял участие в открытии завода по выпуску OSB-плит

© Фото : официальный интернет-портал Томской областиИсполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур открыл в Томске завод по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит
Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур открыл в Томске завод по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : официальный интернет-портал Томской области
Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур открыл в Томске завод по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит
Читать ria.ru в
ТОМСК, 2 сен – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в пятницу принял участие в открытии в Томске завода по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит компании "Монолит-строй", сообщает обладминистрация.
Компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 миллиарда рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объем глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год. Годовой объем готовой продукции – 250 тысяч кубометров плиты.
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31 августа, 16:09Ленинградская область
Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти
"Запуск нового завода для нашей области означает рост промышленного производства, увеличение семейных бюджетов заводчан, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Здесь применяются самые современные технологии, мы видим высокую производственную культуру. Такие предприятия – основа развития Томской области", - сказал Мазур.
Глава региона отметил, что запуск нового завода – это первый этап соглашения, которое он подписал с генеральным директором ООО "Монолит-Строй" Даниилом Рябченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает строительство трех заводов. Компания также построит производство карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству березовой фанеры. Строительство очередного предприятия планируют начать в следующем году.
Врио губернатора Томской области поблагодарил инженеров и рабочих предприятия, а также его строителей, вручив почетные грамоты министерства промышленности и торговли России, а также благодарности главы региона.
ООО "Монолит-Строй" – одна из ведущих в Томской области компаний в сфере глубокой переработки древесины. Ежегодный выпуск продукции – 330 тысяч метров кубических плит МДФ, 6 миллионов квадратных метров ламинированных напольных покрытий, 3 миллиона квадратных метров стеновых декоративных панелей.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Томская областьРоссияТомская областьЭкономикаВладимир Мазур
 
 
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