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ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС
Украинские войска в последние два часа продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, сообщил член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T23:36
2022-09-02T23:36
2022-09-02T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
энергодар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска в последние два часа продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале."ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета "тяжелого", — заявил он.Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации. В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20220902/granata-1814116368.html
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23:36 02.09.2022 (обновлено: 23:59 02.09.2022)
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС
Украинские войска в последние два часа продолжают обстрелы Запорожской АЭС