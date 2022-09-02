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Гросси обеспокоен усилением военной активности вокруг Запорожской АЭС
Гросси обеспокоен усилением военной активности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Гросси обеспокоен усилением военной активности вокруг Запорожской АЭС
Усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС вызывает беспокойство, заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:32
2022-09-02T22:32
2022-09-02T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
вена
россия
энергодар
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС вызывает беспокойство, заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Очевидно, что в регионе (где расположена АЭС), в этой части Украины идёт много боевых действий. Военная деятельность возрастает в этой части страны. Это меня очень беспокоит", - сказал Гросси по прибытии в Вену.Он добавил, что "статистическая вероятность повреждения станции присутствует".В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220902/grossi-1814157865.html
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в мире, вена, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вена, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Украина
22:32 02.09.2022 (обновлено: 22:35 02.09.2022)
Гросси обеспокоен усилением военной активности вокруг Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: усиление военной активности вокруг ЗАЭС вызывает беспокойство