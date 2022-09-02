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Шойгу заявил о реальной угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Шойгу заявил о реальной угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу заявил о реальной угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Украинские удары по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе, по сути, это ядерный терроризм, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:22
2022-09-02T12:22
2022-09-02T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
европа
магатэ
запорожская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские удары по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе, по сути, это ядерный терроризм, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм", - сказал министр.Он добавил, что, несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, провокации продолжаются. Вчера войска Украины обстреляли не только Запорожскую АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии.Также Россией была пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две украинские диверсионные группы и самоходные баржи с десантом.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Европа, МАГАТЭ, Запорожская область, Сергей Шойгу
Шойгу заявил о реальной угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Шойгу: украинские удары по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе