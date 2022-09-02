https://ria.ru/20220902/zaes-1813973076.html

Шойгу заявил о реальной угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Шойгу заявил о реальной угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022

Шойгу заявил о реальной угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Украинские удары по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе, по сути, это ядерный терроризм, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:22

2022-09-02T12:22

2022-09-02T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

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магатэ

запорожская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские удары по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе, по сути, это ядерный терроризм, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм", - сказал министр.Он добавил, что, несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, провокации продолжаются. Вчера войска Украины обстреляли не только Запорожскую АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии.Также Россией была пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две украинские диверсионные группы и самоходные баржи с десантом.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская аэс, европа, магатэ, запорожская область, сергей шойгу