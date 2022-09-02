https://ria.ru/20220902/zaes-1813964002.html
В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС
В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация рассчитывает внедрить ряд механизмов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:04
2022-09-02T12:04
2022-09-02T12:04
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
энергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813796175_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_5fc962614e3cb718e3b6f2ce5e5e3f3a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация рассчитывает внедрить ряд механизмов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС"Я продолжаю и продолжу волноваться по поводу АЭС, пока у нас не будет более стабильной, предсказуемой ситуации... Вот почему мы пытаемся внедрить определенные механизмы и (использовать) присутствие своих людей там, чтобы попытаться улучшить ситуацию", - заявил Гросси.Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинской компании "Энергоатом".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://ria.ru/20220902/zaes-1813916683.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813796175_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_61da536c3d9d59baa176b5585ceb3a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о намерении внедрить ряд механизмов для безопасности ЗАЭС