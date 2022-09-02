https://ria.ru/20220902/zaes-1813964002.html

В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС

В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022

В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация рассчитывает внедрить ряд механизмов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:04

2022-09-02T12:04

2022-09-02T12:04

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

энергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация рассчитывает внедрить ряд механизмов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС"Я продолжаю и продолжу волноваться по поводу АЭС, пока у нас не будет более стабильной, предсказуемой ситуации... Вот почему мы пытаемся внедрить определенные механизмы и (использовать) присутствие своих людей там, чтобы попытаться улучшить ситуацию", - заявил Гросси.Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинской компании "Энергоатом".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

https://ria.ru/20220902/zaes-1813916683.html

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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"