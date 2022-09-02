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В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
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В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС
В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация рассчитывает внедрить ряд механизмов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:04
2022-09-02T12:04
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
энергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация рассчитывает внедрить ряд механизмов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС"Я продолжаю и продолжу волноваться по поводу АЭС, пока у нас не будет более стабильной, предсказуемой ситуации... Вот почему мы пытаемся внедрить определенные механизмы и (использовать) присутствие своих людей там, чтобы попытаться улучшить ситуацию", - заявил Гросси.Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинской компании "Энергоатом".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
12:04 02.09.2022
 
В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о намерении внедрить ряд механизмов для безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация рассчитывает внедрить ряд механизмов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС
"Я продолжаю и продолжу волноваться по поводу АЭС, пока у нас не будет более стабильной, предсказуемой ситуации... Вот почему мы пытаемся внедрить определенные механизмы и (использовать) присутствие своих людей там, чтобы попытаться улучшить ситуацию", - заявил Гросси.
Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинской компании "Энергоатом".
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 09:46Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов миссии МАГАТЭ
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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