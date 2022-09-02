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На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2022
На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов миссии МАГАТЭ
Восемь специалистов МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС в пятницу, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:46
2022-09-02T09:46
2022-09-02T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Восемь специалистов МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС в пятницу, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."На данный момент на АЭС осталось восемь человек (членов миссии МАГАТЭ – ред.), плюс еще четыре человека - обслуживающий персонал, который сопровождает их. Надеемся на адекватное и объективное расследование всех мероприятий", - сказал Волга в эфире "России 24".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов миссии МАГАТЭ
Глава Энергодара Волга: восемь специалистов МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС