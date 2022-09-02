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На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2022

На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов миссии МАГАТЭ

Восемь специалистов МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС в пятницу, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:46

2022-09-02T09:46

2022-09-02T09:46

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Восемь специалистов МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС в пятницу, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."На данный момент на АЭС осталось восемь человек (членов миссии МАГАТЭ – ред.), плюс еще четыре человека - обслуживающий персонал, который сопровождает их. Надеемся на адекватное и объективное расследование всех мероприятий", - сказал Волга в эфире "России 24".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, магатэ, запорожская аэс, энергодар, запорожская область