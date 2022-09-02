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Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/vsu-1814123200.html
Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару
Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару - РИА Новости, 02.09.2022
Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару
Генеральный штаб украинских войск признал, что ВСУ нанесли удары в районе Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом ведомство... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:13
2022-09-02T21:38
в мире
украина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
энергодар
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Генеральный штаб украинских войск признал, что ВСУ нанесли удары в районе Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом ведомство сообщило на странице в в Facebook*."Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника", — говорится в заявлении.Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
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в мире, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар), запорожская аэс, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), энергодар, россия, магатэ, херсон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Энергодар, Россия, МАГАТЭ, Херсон, Вооруженные силы Украины
19:13 02.09.2022 (обновлено: 21:38 02.09.2022)
 
Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару

Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Генеральный штаб украинских войск признал, что ВСУ нанесли удары в районе Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом ведомство сообщило на странице в в Facebook*.
"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника", — говорится в заявлении.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 08:00
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу
Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Запорожская АЭСРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)ЭнергодарРоссияМАГАТЭХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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