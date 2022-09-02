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Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару

Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару - РИА Новости, 02.09.2022

Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару

Генеральный штаб украинских войск признал, что ВСУ нанесли удары в районе Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом ведомство... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:13

2022-09-02T19:13

2022-09-02T21:38

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Генеральный штаб украинских войск признал, что ВСУ нанесли удары в районе Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом ведомство сообщило на странице в в Facebook*."Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника", — говорится в заявлении.Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

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в мире, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар), запорожская аэс, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), энергодар, россия, магатэ, херсон, вооруженные силы украины