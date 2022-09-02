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Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу
Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ в августе уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:15
2022-09-02T12:15
2022-09-02T12:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в августе уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства", - сказал министр.
https://ria.ru/20220902/zaes-1813967827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу
Шойгу: ВС России в августе уничтожили 174 украинских штаба и более 600 единиц вооружения