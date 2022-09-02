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Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/vsu-1813969385.html
Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу
Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ в августе уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:15
2022-09-02T12:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в августе уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства", - сказал министр.
https://ria.ru/20220902/zaes-1813967827.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:15 02.09.2022
 
Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу

Шойгу: ВС России в августе уничтожили 174 украинских штаба и более 600 единиц вооружения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в августе уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства", - сказал министр.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 12:13Специальная военная операция на Украине
Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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