https://ria.ru/20220902/vsu-1813969385.html

Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу

Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022

Российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ, заявил Шойгу

Вооруженные силы РФ в августе уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:15

2022-09-02T12:15

2022-09-02T12:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

сергей шойгу

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в августе уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства", - сказал министр.

https://ria.ru/20220902/zaes-1813967827.html

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)