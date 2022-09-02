https://ria.ru/20220902/ukraina-1813967557.html

Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август

Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август - РИА Новости, 02.09.2022

Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август

ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:12

2022-09-02T12:12

2022-09-02T12:21

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

украина

россия

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вооруженные силы рф

рсзо himars

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS", - сказал он.

https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо himars