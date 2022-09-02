https://ria.ru/20220902/ukraina-1813967557.html
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август - РИА Новости, 02.09.2022
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август
ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:12
2022-09-02T12:12
2022-09-02T12:21
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
рсзо himars
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS", - сказал он.
https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, РСЗО HIMARS
12:12 02.09.2022 (обновлено: 12:21 02.09.2022)
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август
Министр обороны Шойгу: российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август