Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813967557.html
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август - РИА Новости, 02.09.2022
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август
ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:12
2022-09-02T12:21
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
рсзо himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_0:0:2593:1460_1920x0_80_0_0_baceedd91a34a70473a18ebab40e56c8.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS", - сказал он.
https://ria.ru/20220823/himars-1811559884.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_209:0:2434:1669_1920x0_80_0_0_911f5d43ae501fbf9e45ad19d0977fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей шойгу, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, РСЗО HIMARS
12:12 02.09.2022 (обновлено: 12:21 02.09.2022)
 
Российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август

Министр обороны Шойгу: российские силы ПВО перехватили 226 снарядов HIMARS за август

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS", - сказал он.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 14:35Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили, что передача Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРСЗО HIMARS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала