https://ria.ru/20220902/ukraina-1813964202.html
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу
Контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:04
2022-09-02T12:04
2022-09-02T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Он отметил, что продолжается попытка наступления войск Украины на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери."Подчеркну, что данная акция спланирована офисом (Владимира) Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", - сказал генерал армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:04 02.09.2022 (обновлено: 12:46 02.09.2022)
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил о желании Киева создать иллюзию способности противостоять