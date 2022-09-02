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Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813964202.html
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу
Контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:04
2022-09-02T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Он отметил, что продолжается попытка наступления войск Украины на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери."Подчеркну, что данная акция спланирована офисом (Владимира) Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", - сказал генерал армии.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:04 02.09.2022 (обновлено: 12:46 02.09.2022)
 
Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил о желании Киева создать иллюзию способности противостоять

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Он отметил, что продолжается попытка наступления войск Украины на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери.
"Подчеркну, что данная акция спланирована офисом (Владимира) Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", - сказал генерал армии.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 07:48Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области назвали Зеленского палачом украинского народа
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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