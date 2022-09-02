https://ria.ru/20220902/ukraina-1813964202.html

Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу

Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022

Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться, заявил Шойгу

Контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:04

2022-09-02T12:04

2022-09-02T12:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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россия

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Контрнаступление Киева имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Он отметил, что продолжается попытка наступления войск Украины на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери."Подчеркну, что данная акция спланирована офисом (Владимира) Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", - сказал генерал армии.

https://ria.ru/20220831/svo-1813315232.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр